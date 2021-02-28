المعارض ماهامان عثمان يطالب بالإفراج عن جميع الموقوفين بعد الاحتجاجات في النيجر

أنصار للمشرح للرئاسة في النيجر ماهامان عثمان في 19 شباط/فبراير 2021 في نيامي

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نيامى (أ ف ب)

طالب المعارض النيجيري ماهامان عثمان الذي هزم في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 21 شباط/فبراير السبت بالإفراج عن جميع الذين أوقفوا خلال أعمال العنف التي أعقبت إعلان نتائج الاقتراع.

وقال عثمان للقناة الخاصة "لاباري" في العاصمة نيامي "نطالب (...) بالإفراج عن جميع الموقوفين من دون تأخير وبوضع حد للمضايقات والتهديدات التي يتعرض لها ناشطون".

واضاف "أناشد المجتمع الدولي أيضا بشأن مخاطر تدهور الوضع بعد الانتخابات في النيجر".

وكان عثمان الذي أعلن بنفسه فوزه ب50,3 في المئة من الأصوات، طعن بنتائج الاقتراع التي تؤكد فوز منافسه محمد بازوم بـ55,7 في المئة من الأصوات، حسب الأرقام الموقتة للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وفور إعلان النتائج مساء الثلاثاء، جرت تظاهرات في مدن عدة في البلاد بما فيها العاصمة نيامي، وارتكبت أعمال نهب وتدمير للممتلكات العامة والخاصة.

وقالت السلطات إن هذه الاضطرابات استمرت ليومين ما أسفر عن مقتل شخصين وسقوط عدد من الجرحى.

وقال وزير الداخلية الكاش الهدا لصحافيين الخميس إنه سقط قتيلان وأوقف 468 شخصا "بينهم بعض السياسيين" منذ الثلاثاء .

والمعارض الرئيسي في النيجر أمادو هاما الذي تتهمه الحكومة بالوقوف وراء الاضطرابات التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية، موقوف منذ الجمعة في مقر الشرطة حيث كان قد سلم نفسه.

وقال عثمان إن هذا الوضع "يمكن التحكم فيه والسيطرة عليه حاليا" شرط أن "تعكس نتائج الاقتراع الأصوات التي أدلي بها المواطنون".

© 2021 AFP