بطولة إنكلترا: قمة سلبية بين يونايتد وتشلسي

لاعب تشيلسي الألماني تيمو فيرنر ومدافع مانشستر يونايتد السويدي فيكتور لندولف يتنافسان على الكرة في المباراة التي انتهب بالتعادل السلبي بين فريقيهما في 28 شباط/فبراير 2021

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لندن (أ ف ب)

فشل مانشستر يونايتد في حسم موقعته مع تشلسي في قمة المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم، لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي وتراجع آمال "الشياطين الحمر" بالظفر باللقب.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، خاض مانشستر يونايتد المباراة واضعاً الفوز نصب عينيه للإبقاء على بصيص أمل في إحراز أول لقب له في الدوري المحلي منذ عام 2013 عندما اعتزل مدربه الأسطوري الاسكتلندي السير اليكس فيرغوسون.

ولم يخسر الشياطين الحمر أي مباراة خارج قواعدهم منذ سقوطهم أمام ليفربول في كانون الثاني/يناير 2020، وخاضوا منذ ذلك التاريخ 20 مباراة.

في المقابل، حقق تشلسي 6 انتصارات مقابل ثلاثة تعادلات من أصل 9 مباريات خاضها حتى الآن بإشراف الألماني توماس توخل الذي تولى المهمة خلفاً لفرانك لامبارد ليرتقي بالفريق إلى المركز الخامس حاليا.

وكان النادي اللندني حقق فوزاً ثمينا على أتلتيكو مدريد الاسباني 1-صفر خارج ملعبه وبات مرشحاً لبلوغ ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا.

كما بلغ مانشستر يونايتد الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي الذي توج به عام 2017 على حساب ريال سوسييداد الاسباني، بعدما حسم المواجهة بنتيجة 4-صفر في مجموع المباراتين.

واستمر غياب لاعب الوسط الفرنسي بول بوغبا عن يونايتد للتعافي من إصابة عضلية.

وفرض تشلسي إيقاعاً على ضيفه منذ بداية المباراة، لكن من دون تهديدات تذكر على المرمى.

وكانت الفرصة الأولى من جهة يونايتد من ركلة حرة خارج منطقة الجزاء نفذها ماركوس راشفورد، لكن الحارس السنغالي إدوار مندي تصدى لها ببراعة (13).

ورد تشلسي عن طريق المغربي حكيم زياش بتسديدة قوية زاحفة، استقرت بين يدي الإسباني دافيد دي خيا (14).

وطالب يونايتد بركلة جزاء بعد شكوك بلمس هودسون أودوي للكرة، لكن الحكم رفضها بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (16).

وكاد الفرنسي أوليفييه جيرو أن يخطف هدفاً لتشلسي برأسية لإكمال عرضية، لكنه لم يتمكن من الوصول إليها، لينتهي الشوط الأول سلبياً.

ومع بداية الشوط الثاني، كان زياش قاب قوسين من افتتاح التسجيل بعدما انبرى لعرضية من بين تشيلويل، لكن دي خيا كان بالمرصاد (48).

وأنقذ مندي مرمى فريقه من هدف محقق، بعدما تصدى لتسديدة الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي من داخل منطقة الجزاء (61).

وحاول لاعبو تشلسي التسديد من الخارج لإيجاد الحلول، لكنها لم تسفر عن أي نتيجة.

وبالتالي، خسر يونايتد نقطتين ثمينتين، ورفع رصيده إلى 49 نقطة في المركز الثاني بفارق 13 نقطة مع مانشستر سيتي المتصدر، لكنه يملك مباراة مؤجلة. في المقابل، ارتقى تشلسي إلى المركز الخامس مع 43 نقطة.

© 2021 AFP