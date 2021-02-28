نقل نافالني إلى منطقة شرق موسكو لتمضية عقوبته

صورة موزّعة مكتب الإعلام في محكمة موسكو/ا ف ب/ارشيف

المعارض الروسي أليكسي نافالني في قفص زجاجي أثناء جلسة محاكمة في موسكو، يجمع يديه بشكل قلب، في 2 شباط/فبراير 2021 في صورة وزعها مكتب الإعلام في محكمة موسكو

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موسكو (أ ف ب)

وصل المعارض الروسي أليكسي نافالني إلى منطقة تبعد 200 كيلومتر شرق موسكو حيث سينقل لاحقاً إلى مؤسسة عقابية لتمضية عقوبة بالسجن سنتين ونصف السنة يعتبر دوافعها سياسية.

ويواجه نافالني المعارض الرئيسي للكرملين إجراءات قضائية عدة منذ عودته إلى روسيا في كانون الثاني/يناير بعد خمسة أشهر في ألمانيا تلقى خلالها العلاج من تسميم يتهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالوقوف وراءه إلى جانب أجهزة الاستخبارات.

وكان مصير أليكسي نافالني مجهولا منذ نقله الخميس من سجن في موسكو حيث زج منذ توقيفه. ولم تعط إدارة السجون أي معلومات رسمية دقيقة حول مكان تواجده.

وقالت لجنة المراقبة العامة في موسكو المسؤولة عن السجون "وصل أليكسي نافالني إلى مؤسسة تابعة للسجون الروسية في منطقة فلاديمير لتمضية عقوبته".

وأوضح الأمين العام للجنة أليسكي ميلنيكوف لوكالة انترفاكس للأنباء أن نافالني سيخضع أولاً للحجر الصحي قبل نقله إلى إحدى المؤسسات العقابية في المنطقة.

ونقلت وكالتا "تاس" و"ريا نوفوستي" للأنباء عن مصادر قولها إن المؤسسة المعنية هي الرقم 2 وتقع في مدينة بوكروف في منطقة فلاديمير في الجزء الأوروبي من روسيا.

ذكرت وسائل الإعلام أن هذه المؤسسة العقابية من نوع "النظام العادي"، أي أن ظروف الاحتجاز أقل قسوة وتتسع لنحو 800 سجين.

- "نظام سادي" -

وكشف ليونيد فولكوف أحد كبار معاوني نافالني في تغريدة أن "ما من تأكيد رسمي" من إدارة السجون حول مصير المعارض وأن عائلته ومحاميه لم يبلغوا بشيء كما يحصل عادة في روسيا خلال نقل سجين.

وقال فولكوف اللاجئ في الخارج "نظام السجون الروسية سادي عفن بالكامل ولا يمكن إصلاحه لأن هذا النظام لا يحسن العمل أبدا بموجب القانون لكنه يفقه فقط كيفية ضرب الناس والاستهزاء بهم".

وأضاف "نطالب بالحصول على معلومات رسمية حول مكان تواجد نافالني والسماح للمحامين بزيارته".

والمؤسسات العقابية موروثة عن الغولاغ في الحقبة السوفياتية وهي سيئة السمعة مع اتهامات بسوء المعاملة وظروف غير صحية وتعذيب معمم حتى.

وتنفذ معظم العقوبات بالسجن في روسيا في هذه المؤسسات التي يقع بعضها في أماكن نائية وحيث يجبر السجناء على العمل عادة في مشاغل خياطة أو صناعة الأثاث.

وأكد رئيس إدارة السجون الروسية ألكسندر كلاشنيكوف الجمعة، أن نافالني "نقل إلى حيث ينبغي أن يكون بناء على قرار المحكمة" وأن هذه المؤسسة "لا تشكل خطرا على حياته أو صحته".

وقال إن المعارض "سيمضي عقوبته في ظل ظروف طبيعية تماما" مؤكدا أن "نافالني، سيشارك إذا أراد في نشاطات إنتاجية".

وقال مصدر لوكالة تاس الأحد إن نافالني "يمكنه أن يعمل في صنع ديكورات مسرح أو خياطة أقنعة بعد تلقيه التدريب أو أن يصبح أمين مكتبة أو طباخا حتى".

وأكد القضاء الروسي الأسبوع الماضي إدانة الناشط المناهض للفساد البالغ 44 عاما في قضية احتيال تعود للعام 2014 التي يعتبرها نافالني كما عواصم غربية عدة ومنظمات غير حكومية، سياسية.

وأثار توقيفه في 17 كانون الثاني/يناير تظاهرات واسعة في روسيا ألقت خلالها السلطات القبض على أكثر من 11 ألف شخص مع فرض غرامات وعقوبات قصيرة بالسجن.

وحكم على نافالني أيضا بغرامة بعد إدانته بتهمة "التشهير" بمقاتل سابق في الحرب العالمية الثانية فيما تنتظر قضايا اخرى امام المحاكم لا سيما تحقيق بتهمة الاحتيال يواجه في إطاره احتمال الحكم عليه بالجسن عشر سنوات.

وأمرت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روسيا الأسبوع الماضي بإطلاق سراح نافالني، مشيرة إلى أن حياته معرّضة للخطر في السجن، لكن موسكو رفضت الدعوة.

© 2021 AFP