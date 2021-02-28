وصول سفينة اسرائيلية تعرضت لانفجار إلى دبي

جوزيبي كاكاتشيه ا ف ب

صورة ملتقطة في 28 شباط/فبراير 2021 تظهر سفينة الشحن الإسرائيلية التي ترفع علم باهاماس "أم في هيليوس راي" في ميناء الرشيد في دبي

إعلان اقرأ المزيد

دبي (أ ف ب)

وصلت الأحد سفينة إسرائيلية تعرضت لانفجار في خليج عمان خلال الأسبوع الحالي إلى ميناء راشد في دبي الذي يعد بين الأكبر في العالم، على ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.

وتعذر الوصول إلى السفينة البيضاء والزرقاء في هذا المرفأ في الإمارات العربية المتحدة التي أبرمت في 2020 اتفاقا لتطبيع العلاقات مع الدولة العبرية.

وذكرت صحيفة "كيهان" الإيرانية المحافظة الأحد أن السفينة يرجح أن تكون استهدفت من قبل "محور المقاومة"، في إشارة الى الجمهورية الإسلامية وحلفائها في المنطقة.

وكانت سفينة شحن السيارات "ام في هيليوس راي" الإسرائيلية متّوجهة على ما يبدو من الدمام في السعودية إلى سنغافورة عندما تعرّضت لانفجار الخميس في شمال غرب خليج عُمان، وفق مجموعة "درياد غلوبال" التي تتخذ في لندن مقراً لها وتعنى بالأمن البحري.

ويقع خليج عمان بين إيران وسلطنة عمان عند مخرج مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره جزء كبير من النفط العالمي والذي تجوب مياهه سفن تابعة لائتلاف بقيادة الولايات المتحدة.

وكتبت "كيهان" على صفحتها الأولى الأحد، نقلا عن "خبراء عسكريين" لم تسمهم، أن "السفينة المستهدفة في خليج عمان هي سفينة عسكرية تعود الى الجيش الإسرائيلي"، وكانت تقوم "بجمع معلومات عن الخليج الفارسي وبحر عمان، عندما تم استهدافها في طريق العودة".

وأضافت أن "هذه السفينة التجسسية وعلى رغم أنها كانت تبحر بشكل سري، وقعت ربما في فخ أحد فروع محور المقاومة"، من دون تفاصيل إضافية.

واعتبرت أن السفينة تجاهلت "أن الخليج الفارسي هو منطقة تسيطر عليها قوى محور المقاومة".

- توتر -

ووفق قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، تعود ملكية السفينة لرجل الأعمال الإسرائيلي رامي أونغار الذي أكد أن الانفجار أحدث "فجوتين بقطر نحو متر ونصف المتر"، وأنه "لم يتّضح بعد" ما إذا نجم "عن صاروخ أو ألغام ألصقت بالسفينة".

ولم يوقع الانفجار ضحايا في صفوف طاقم السفينة ولم يتسبب بأضرار للمحرك، بحسب ما أفاد المصدر نفسه.

وكانت "درياد غلوبال" ألمحت إلى ان إيران قد تكون مسؤولة عن الانفجار خصوصا أن الحادث أتى في ظل توتر متزايد بين إسرائيل وإيران.

وسبق للولايات المتحدة أن اتهمت إيران باستهداف سفن وناقلات نفط في منطقة الخليج، لا سيما في العام 2019، وهو ما نفته الجمهورية الإسلامية.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس قال السبت إن "الاستنتاج الأولي" للدولة العبرية، يرجح أن تكون إيران مسؤولة عن الانفجار على متن السفينة.

وأوضح لقناة "كان" أن "موقع السفينة القريب نسبيا من إيران في ذاك التوقيت، يدفع إلى الاعتقاد أن الإيرانيين (مسؤولون عن الانفجار) لكن هذا الأمر يتطلّب مزيدا من التدقيق".

وتابع "إنه استنتاج أولي يأخذ في الاعتبار القرب الجغرافي (مع الأراضي الإيرانية) والسياق".

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي أفيف كوخافي الأحد أن الانفجار أتى "ليذكرنا بأن إيران لا تمثل تهديدا نوويا فقط بل تنشر الرعب وتنفذ أعمالا إرهابية وتهاجم أهدافا مدنية".

واتهمت إيران عدوتها اللدودة اسرائيل بالوقوف خلف الكثير من الهجمات التي طالتها، كان آخرها في تشرين الثاني/نوفمبر عندما تم اغتيال العالم النووي البارز محسن فخري زاده قرب طهران.

© 2021 AFP