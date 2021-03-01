الدوري الأميركي للمحترفين: أنتيتوكونمبو يقود باكس لفوز خامس تواليا

النجم اليوناني لميلووكي باكس يانيس انتيتوكونمبو في طريقه لتسجيل سلة استعراضية ضد لوس انجليس كليبرز، ميلووكي، ويسكونسن، في 28 شباط/فبراير 2021

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لوس انجليس (الولايات المتحدة) (أ ف ب)

قاد النجم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو فريقه ميلووكي باكس لفوزه الخامس تواليا على حساب ضيفه لوس أنجليس كليبرز 105-100 الأحد في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

وسجل اليوناني 36 نقطة ليصل الى حاجز الـ35 نقطة أو أكثر للمباراة الرابعة تواليا في إنجاز لم يحققه أي لاعب من باكس منذ الأسطورة كريم عبد الجبار عام 1973.

ويأتي الفوز الخامس تواليا لباكس بعد سلسلة من خمس هزائم متتالية، وقد تحقق هذا الانتصار في الثواني القاتلة من اللقاء حين سجل صاحب الأرض 9 نقاط متتالية بدون رد من كليبرز الذي عجز عن تسجيل أي سلة في آخر أربع دقائق.

وهي المرة الأولى هذا الموسم من أصل 11 مباراة يخرج فيها باكس منتصرا بعد دخوله الى الربع الأخير متخلفا، وهو مدين بذلك الى أنتيتوكونمبو الذي سجل 17 من النقاط الـ22 الأخيرة لفريقه.

ورأى اليوناني الذي أضاف أيضا 14 متابعة و5 تمريرات حاسمة، أن "اللعب باندفاع وحسب" هو ما ساهم بعودة باكس وفوزه بالمباراة، متحدثا عن نفسه "لم ألعب بشكل جيد في الربع الثالث، لكني واصلت اندفاعي وكنت أعلم بأن الأمور ستسير على ما يرام، فحاولت ايصال الكرة لزملائي وخلق الفرص لكي أمنحهم فرص التسديد من دون مضايقة أو أن أذهب بنفسي نحو السلة ومحاولة التسجيل".

وبعدما كان متخلفا بفارق سبع نقاط في مستهل الربع الأخير، عاد باكس من بعيد حتى تقدم 101-100 برميتين حرتين من نجمه اليوناني قبل 1,57 دقيقة على النهاية.

ومع بقاء 10,3 ثانية فقط على النهاية، مرر كريس ميدليتون الكرة الى أنتيتوكونمبو الذي سجل بسلة استعراضية، لتصبح النتيجة 103-101.

وحصل كواهي لينارد على فرصة خطف الفوز لكليبرز لكن محاولته الثلاثية لم تجد طريقها الى السلة بعدما دارت الكرة حول الحلقة ثم سقطت بين يدي ميدليتون، ما دفع الضيوف الى ارتكاب خطأ على الأخير لإيقاف ساعة المباراة، لكنه نجح في ترجمة الرميتين الحرتين وقضى على أي آمال لكليبرز بتجنب الهزيمة الثانية عشرة للموسم في 36 مباراة.

وكان لينارد أفضل مسجلي كليبرز بـ25 نقطة مع 9 متابعات وأضاف بول جورج 16، فيما ساهم ميدليتون بالفوز الحادي والعشرين لباكس بتسجيله 19 نقطة مع 8 تمريرات حاسمة في لقاء شهد عودة زميله جرو هوليداي الى الفريق بعد غيابه عن المباريات العشر الماضية بسبب بروتوكولات فيروس كورونا وقد تبين بأنه كان مصابا به بحسب ما أفاد الأحد بعد اللقاء.

ورغم تألق برادلي بيل بتسجيله 46 نقطة، خسر واشنطن ويزاردز مباراته ومضيفه بوسطن سلتيكس 110-111 بعدما عجز عن إيقاف جايسون تايتوم في الوقت الحاسم من اللقاء، إذ سجل سلتين لفريقه في آخر 15 ثانية وأنهى المباراة بـ31 نقطة.

وبمساهمة من كمبا ووكر (21 نقطة) والألماني دانيال ثايس (20)، حقق بوسطن فوزين على التوالي للمرة الأولى منذ أواخر كانون الثاني/يناير، فيما ذهبت جهود بيل وراسل وستبروك (24 نقطة مع 11 متابعة) واللاتفي دافيس بيرتانز (20 نقطة) سدا بعدما فرط ويزاردز بفرصة تحقيق فوزه الثامن في آخر 9 مباريات.

© 2021 AFP