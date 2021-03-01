بطولة انكلترا: إيفرتون يعود إلى سباق دوري الأبطال بفوزه على ساوثمبتون

كلايف برونسكيل تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم إيفرتون البرازيلي ريشارليسون يحتفل بتسجيله هدفا في مرمى ساوثمبتون في الدوري الانكليزي لكرة القدم، في غوديسون بارك، ليفربول في الاول من آذار/مارس 2021

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لندن (أ ف ب)

عاد إيفرتون إلى السباق على مقعد في مسابقة دوري أبطال أوروبا بفوزه على ضيفه ساوثمبتون بهدف نظيف الإثنين، في ختام منافسات المرحلة 26 من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

ويدين إيفرتون الذي كان اسقط حامل اللقب ليفربول 2-صفر في المرحلة السابقة، بانتصاره إلى مهاجمه البرازيلي ريشارليسون الذي سجل هدف النقاط الثلاث (9)، علما انه كان افتتح التسجيل في "أنفيلد" السبت الماضي.

ورفع إيفرتون الذي يملك مباراة مؤجلة امام استون فيلا، رصيده إلى 43 نقطة في المركز السابع وضيق الخناق على فرق المقدمة، اذ بات يتأخر بفارق نقطتين عن وست هام (45) صاحب المركز الرابع الاخير المؤهل إلى دوري الأبطال.

ولم يذق إيفرتون طعم الخسارة على ملعبه في الدوري في مبارياته الـ 16 الاخيرة أمام ساوثمبتون، ففاز في 11 وتعادل في خمس، فيما تعود آخر خسارة له لموسم 1997 - 1998.

كما وضع رجال المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي حدا لسلسلة من ثلاث هزائم على ملعبهم في "غوديسون بارك" في ليفربول.

في المقابل، فشل ساوثمبتون في اسقاط الـ "توفيز" ذهابا وإيابا للمرة الاولى منذ موسم 1997-1998، علما انه كان فاز ذهابا بهدفين نظيفين.

وهي الخسارة الثامنة لساوثمبتون الذي تجمد رصيده عند 30 نقطة في المركز 14، في مبارياته التسع الاخيرة (مقابل تعادل)، وتخللت هذه السلسلة السقوط بتساعية نظيفة امام مانشستر يونايتد في المرحلة 22.

أجرى مدرب الـ "توفيز" أنشيلوتي ثلاثة تبديلات على التشكيلة التي فازت على حامل اللقب ليفربول في "أنفيلد" فدفع بكل من لاعب الوسط البرازيلي آلن الذي لعب أساسيا للمرة الاولى منذ الفوز بثنائية على ليستر سيتي في كانون الاول/ديسمبر الماضي، الايسلندي جيلفي تور سيغوردسون الذي حمل شارة القيادة، والمهاجم دومينيك كالفيرت -لوين بدلا من المدافع الإيرلندي سيموس كوليمان، طوم ديفيس والكولومبي خاميس رودريغيس الغائب بسبب أوجاع عضلية.

افتتح اصحاب الارض التسجيل سريعا، اثر تمريرة من القائد سيغوردسون الى داخل المنطقة للمهاجم المندفع البرازيلي ريتشارليسون الذي تجاوز الحارس فرايزر فورستر وسدد في المرمى الخالي (9).

وهو الهدف الرابع للبرازيلي في مبارياته الخمس الاخيرة في مختلف المسابقات.

واعتقد أصحاب الارض انهم ضاعفوا النتيجة بعد رأسية ميكايل كين، إلا ان الحكم عاد الى تقنية حكم الفيديو المساعد (في إيه آر) لالغاء الهدف بسبب حالة تسلل (26).

وفي خضم تبادل الهجمات في الشوط الثاني، كاد ساوثمبتون يخطف هدف التعادل في الدقيقة 90 إلا ان الحارس جوردان بيكفورد ارتمى ببسالة لينقذ مرماه من تسديدة الدنماركي يانيك فيسترغارد.

© 2021 AFP