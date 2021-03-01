بطولة فرنسا: استقالة مدرب رين

جان-فرانسوا مونييه ا ف ب/ارشيف

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رين (فرنسا) (أ ف ب)

أعلن جوليان ستيفان الذي قاد رين الفرنسي للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، استقالته من منصبه، بعد خسارة جديدة لفريقه أمام نيس 1-2 الاحد في الدوري المحلي لكرة القدم كما أعلن ناديه الاثنين.

وقال رين في بيان "اخذ نادي رين صباح اليوم علما باستقالة مدربه جوليان ستيفان" شاكرا اياه على فترة التسع سنوات التي امضاها في صفوفه بدءا بالاشراف على الفئات العمرية قبل ان يستلم تدريب الفريق الاول عام 2018 ويقوده الى احراز كأس فرنسا على حساب باريس سان جرمان بركلات الترجيح عام 2019.

وكان اللقب الاول لرين في مختلف المسابقات منذ 48 عاما.

واضاف النادي "يشكر النادي جوليان للسنوات التسع التي امضاها في صفوفنا ولمجمل النتائج الايجابية التي حققها لدى اشرافه على تدريب الفريق الاول" مشيرا الى ان مساعد ستيفان، فيليب بيزول سيتسلم تدريب الفريق موقتا.

وكان ستيفان (40 عاما) نجح في قيادة رين الى المشاركة في دوري ابطال اوروبا هذا الموسم بعد احتلاله المركز الثالث الموسم الماضي، لكن الفريق حقق نتائج مخيبة بخسارته في خمس مباريات وتعادل في واحدة.

وكان ستيفان يرتبط بعقد مع نادي رين حتى حزيران/يونيو عام 2022.

اما الان فيحتل رين المركز التاسع في الدوري المحلي.

© 2021 AFP