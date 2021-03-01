تصنيف المحترفات: شفيونتيك تقترب من نادي العشر الاوليات

برنتون ادواردز ا ف ب

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باريس (أ ف ب)

اقتربت البولندية إيغا شفيونتيك من نادي العشر الاوليات في التصنيف العالمي للاعبات كرة المضرب المحترفات الصادر الإثنين، عقب تتويجها بلقب دورة أديلايد الاسترالية الدولية السبت.

وارتقت بطلة رولان غاروس، ثانية البطولات الاربع الكبرى العام الماضي، ثلاثة مراكز وباتت في المرتبة الخامسة عشرة برصيد 3483 نقطة في افضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية.

وتوجت شفيونتيك بثاني لقب في مسيرتها الاحترافية اثر تغلبها على السويسرية بليندا بنتشيتش 6-2 و6-2 في المباراة النهائية.

من جهتها، صعدت الاميركية الواعدة كوكو غوف (16 عاما) 14 مركزا وصارت في المرتبة الثامنة والثلاثين بعد خروجها من دور الاربعة للدورة الاسترالية، وهو افضل تصنيف في مسيرتها الاحترافية أيضا.

ولم يطرأ أي تعديل على المراكز الـ14 الأولى في التصنيف العالمي الذي تتصدره الاسترالية آشلي بارتي امام اليابانية ناومي اوساكا المتوجة بباكورة الغراند سلام هذا العام عندما أحرزت لقب بطولة أستراليا السبت قبل الماضي للمرة الثانية في مسيرتها بعد الاولى عام 2019.

- تصنيف العشر الأوليات:

1- الاسترالية آشلي بارتي 9186 نقطة

2- اليابانية ناومي أوساكا 7835

3- الرومانية سيمونا هاليب 7255

4- الأميركية صوفيا كينين 5760

5- الأوكرانية إيلينا سفيتولينا 5370

6- التشيكية كارولينا بليشكوفا 5205

7- الأميركية سيرينا وليامس 4915

8- البيلاروس آرينا سابالينكا 4810

9- الكندية بيانكا أندرييسكو 4735

10- التشيكية بترا كفيتوفا 4571

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