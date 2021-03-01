دورة مونبلييه: غوفان يتوج بلقبه الاول منذ 2017

باسكال غويو ا ف ب/ا ف ب

إعلان اقرأ المزيد

مونبيلييه (فرنسا) (أ ف ب)

تُوّج البلجيكي دافيد غوفان المصنف ثانيا بلقب بطل دورة مونبلييه الدولية الفرنسية في كرة المضرب بتغلبه على الإسباني روبرتو باوتيستا-آغوت الثاني 5-7 و6-4 و6-2 الاحد في المباراة النهائية.

وهو اللقب الخامس لغوفان الخامس عشر عالميا في مسيرته الاحترافية، والأول منذ تتويجه بدورة طوكيو عام 2017 عندما بلغ المركز السابع في التصنيف العالمي.

وبدأ باوتيستا المصنف 13 عالميا المباراة بأفضل طريقة ممكنة عندما كسر إرسال غوفان في الشوط الرابع، لكن البلجيكي رد التحية في الشوط التاسع ثم أدرك التعادل 5-5، بيد أن الإسباني كسر ارساله مباشرة ليتقدم 6-5 ثم حسم المجموعة في صالحه 7-5.

واستعاد غوفان توازنه في المجموعة الثانية وضرب بقوة في بدايتها عندما كسر ارسال باوتيستا وحافظ على تقدمه حتى انهاها في صالحه 6-4.

وحافظ غوفان على أفضليته في المجموعة الثالثة الحاسمة كاسرا إرسال الاسباني في الشوطين الاول والخامس لينهيها في صالحه 6-2.

وقال غوفان بعد فوزه "لقد قدمت كل ما لدي اليوم. في المباراة النهائية عليك اغتنام الفرص، هذا ما فعلته"، مضيفا "لقد عشت أيامًا وأسابيع صعبة [...] لذا أنا سعيد بالعودة إلى هذا المستوى".

© 2021 AFP