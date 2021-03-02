الدوري الأميركي للمحترفين: هاردن وإيرفينغ يقودان نتس للفوز وويليامسون "يتعملق" أمام يوتا

جوناثان باشمان غيتي/غيتي عبر ا ف ب

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لوس انجليس (أ ف ب)

تألق نجما بروكلين نتس جيمس هاردن وكايري إيرفينغ في الوقت الاضافي أمام سان انتونيو سبيرز وقادا فريقهما للفوز بنتيجة 124- 113 الإثنين، ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

شكلت الدقائق الخمس الاضافية مسرحا لتألق هذا الثنائي، فسجل إيرفينغ 6 نقاط من اجمالي 27 مع 7 تمريرات حاسمة، وأضاف هاردن خمس نقاط لينهي المباراة مع "تريبل - دابل" (عشرة أو أكثر في ثلاث فئات احصائية) بتسجيله 30 نقطة مع 15 تمريرة حاسمة و14 متابعة جديرة بسمعته كأفضل لاعب في الدوري عام 2018.

وهو الفوز التاسع لنتس في مبارياته العشر الاخيرة، وعزز به مركزه الثاني في المنطقة الشرقية، فيما تراجع سان انتونيو للمركز السادس في الغربية متقدما على دنفر ناغتس السابع الذي فاز على شيكاغو بولز 118-112.

ويدين ناغتس بهذاالفوز إلى نجمه الصربي نيكولا يوكيتش صاحب 39 نقطة و14 متابعة و9 تمريرات حاسمة، بعدما قلب تخلف فريقه قبل دقيقتين من صافرة النهاية إلى انتصار بفضل نقاطه الخمس.

وانتزع نيو أورليانز بيليكانز الفوز في الدقائق القاتلة من يوتا جاز 129-124 الذي قلص تأخره في الربع الاخير إلى نقطة قبل 47 ثانية بفضل رمية ثلاثية من رويس أونيل.

غير أن المنقذ حمل اسم الشاب الواعد زايون ويليامسون (20 عاما) الذي يرشحه كثيرون ليكون خليفة ليبرون جيمس في الملاعب، فترجم خطأ من لاعب الارتكاز الفرنسي رودي غوبير إلى رميتين حرتين ناجحتين ليتقدم فريقه بفارق 3 نقاط، قبل أن يحسم زميله جوش هارت الفوز بسلة إضافية.

واستحق بيليكانز بجدارة انتصاره على متصدر المنطقة الغربية الذي ظهر بصورة باهتة في الربع الثالث اذ لم يسجل سوى 24 نقطة مقابل 40 لصاحب المركز الحادي عشر في الغربية.

ووفى الصراع الثنائي بين العملاقين ويليامسون وغوبير بوعده، فسجل الاول 26 نقطة والتقط 10 متابعات ورد الثاني بـ 22 نقطة و9 متابعات وساهم في 5 هجمات مرتدة.

وفي مباريات أخرى، خسر هيوستن روكتس أمام كليفلاند كافالييرز 90 - 101 ، وأورلاندو ماجيك أمام دالاس مافريكس 124 - 130، فيما فاز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز على انديانا بايسرز 130 - 114 وبورتلاند ترايل بلايزرز على تشارلوت هورنتس 123 - 111.

بور-د ح

© 2021 AFP