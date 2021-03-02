الطلاب في الجزائر يتظاهرون مجدّدا رغم منع المسيرات

رياض كرامدي ا ف ب

جزائريون يشاركون في تظاهرة دعا إليها الطلاب، في العاصمة الثلاثاء الثاني من آذار/مارس 2021

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الجزائر (أ ف ب)

تظاهر ما يقرب ألفي طالب ومعهم أساتذة ومواطنون الثلاثاء وسط انتشار مكثف لقوات الشرطة ورغم منع المسيرات بسبب انتشاء وباء كوفيد-19، بحسب ما شاهد مراسل وكالة فرنس برس.

وهذه المرة الثانية التي يخرج فيها الطلاب في مسيرة، منذ نحو عام من تعليق تظاهرات الحراك ضد النظام في آذار/مارس 2020.

وسار الطلاب من ساحة الشهداء نحو وسط العاصمة. ورغم محاولة الشرطة منعهم إلا انهم تمكنوا من تجاوز الحصار بالمرور عبر الشوارع الضيقة لحي القصبة.

وردّد المتظاهرون شعاراتهم المعتادة "جزائر حرة وديمقراطية" و"دولة مدنية وليس عسكرية"، كما اعتادوا على ذلك كل يوم ثلاثاء منذ بدء الحراك في 22 شباط/فبراير2019.

وفي الذكرى الثانية للحراك خرج الآلاف لاستئناف المسيرات بعد 11 شهرا من توقفها.

ومساء الاثنين قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون ان "اغلب مطالب الحراك الأصلي تم تلبيتها" كما جاء في حوار مع وسائل إعلام محلية بثه التلفزيون الحكومي.

وأضاف "نحن اليوم في الذكرى الثانية للحراك الشعبي والشعب ربما خرج ليذكر بهذه المناسبة ... بمطالب الحراك الأصلي الذي تم تقريبا تلبيتها".

ولكن المطلب الأساسي للحراك كما عبر عنه في مسيراته هو "رحيل النظام الحاكم" منذ استقلال البلد في 1962.

عبش-ع د/غد

© 2021 AFP