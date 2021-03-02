الكرملين يؤكد أن سياسة فرض العقوبات على روسيا غير مجدية

ديميتار ديلكوف ا ف ب/ارشيف

عنصران تابعان لإدارة السجون الفدرالية يسيران باتجاه السجن الذي نقل إليه المعارض أليكسي نافالني في بلدة بوكروف، في الأول من آذار/مارس 2021

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موسكو (أ ف ب)

شدد الكرملين الثلاثاء على أن العقوبات الغربية على روسيا غير مجدية، بعدما أشارت تقارير إلى أن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يعدّان لعقوبات جديدة ضد موسكو تتعلّق بالمعارض أليكسي نافالني.

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن "أولئك الذي يواصلون الاعتماد على هذه الإجراءات عليهم على الأرجح التفكير قليلا بالأمر: هل يحققون أي هدف عبر مواصلتهم سياسة كهذه؟".

وأضاف "الجواب واضح: لا تحقق سياسة كهذه أهدافها".

وكانت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وافقت في وقت سابق هذا الأسبوع على فرض عقوبات على أربعة مسؤولين روس كبار في سلطات العدل وتطبيق القانون، ضالعين في توقيف نافالني.

وأوقف أليكسي نافالني لدى عودته إلى موسكو في كانون الثاني/يناير من ألمانيا حيث كان يتعافى من محاولة تسميم اتهم نظام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمسؤولية عنها. لكن موسكو نفت هذه الاتهامات مرارا.

وذكرت شبكة سي إن إن الإثنين أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تعد لفرض عقوبات على روسيا على خلفية تسميم وسجن نافالني.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين اثنين في الإدارة أن الولايات المتحدة ستنسق مع الاتحاد الأوروبي لتحديد تفاصيل العقوبات وتوقيتها.

© 2021 AFP