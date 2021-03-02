بطولة ألمانيا: بيليفيلد يقيل مدربه لسوء النتائج

ماريوس بيكر ا ف ب/ارشيف

اقال بيليفيلد مدربه نويهاوس بعد حصوله على 18 نقطة من 22 مباراة في الدوري الالماني

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برلين (أ ف ب)

أقال نادي أرمينيا بيليفيلد الألماني مدربه أوفي نويهاوس لسوء النتائج وتفاديا لعدم عودته إلى الدرجة الثانية.

وجاءت إقالة نويهاوس (61 عاما) الذي أوصل الفريق الى الدرجة الأولى "بوندسليغا" هذا الموسم، بعد الخسارة الاخيرة السبت أمام بوروسيا دورتموند.

كما أقيل المدرب المساعد السلوفاكي بيتر نيميث من مهامه بمفعول فوري.

وكان بيليفيلد خسر أمام دورتموند صفر-3 للمرة الرابعة في آخر خمس مباريات، ليحتل المركز السادس عشر من أصل 18 فريقا.

قال المدير الرياضي في النادي سمير عربي "بسبب التطورات الراهنة، توصلنا الى اتفاق من أجل التغيير".

تابع "نحن مقتنعون ان فريقنا يمتلك القدرات المناسبة لتحقيق هدفنا الرياضي"، معتبرا ان اقالة المدرب ستمنح الفريق "دفعا قويا".

واللافت ان النقطة اليتيمة التي احرزها بيليفيلد في آخر خمس مباريات، كانت من تعادله الإيجابي 3-3 على أرض بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري في آخر 8 مواسم.

ويهبط متذيل الترتيب ووصيفه مباشرة إلى الدرجة الثانية، فيما يخوض صاحب المركز السادس عشر ملحق الهبوط أمام ثالث الدرجة الثانية.

© 2021 AFP