بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يواصل زحفه نحو اللقب السابع في تاريخه

كارل ريسين تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم مانشستر سيتي البرازيلي غابريال جيزوس يحتفل بالهدف الثاني في مرمى ولفرهامبتون (4-1) في الدوري الانكليزي في الثاني من آذار/مارس 2021.

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لندن (أ ف ب)

واصل مانشستر سيتي زحفه بثبات نحو اللقب السابع في تاريخه بفوزه على ضيفه ولفرهامبتون 4-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين المقدمة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وسجل البلجيكي لياندر ديندونكر (15 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي غابريال جيزوس (80 و90+3) والجزائري رياض محرز (90) اهداف مانشستر سيتي، وكونور كوادي (61) هدف ولفرهامبتون.

وهو الفوز الخامس عشر على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري، والـ20 هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 65 نقطة مبتعدا بفارق 15 نقطة مؤقتا عن أقرب مطارديه جاره اللدود مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على كريستال بالاس الأربعاء.

ووضع مانشستر سيتي ضغطا كبيرا على جاره يونايتد قبل قمتهما المرتقبة الأحد المقبل في المرحلة السابعة والعشرين وهي على الارجح العقبة الاخيرة امام رجال المدرب الاسباني جوزيب غوارديولا في طريقهم الى استعادة اللقب من حامله ليفربول.

ويخوض مانشستر سيتي بعدها مباريات في التناول نسبيا ضد ساوثمبتون وفولهام قبل ان يحل ضيفا على ليستر سيتي الثالث، ثم يلعب مع ليدز يونايتد واستون فيلا قبل استضافة تشلسي.

كما حقق مانشستر سيتي الفوز الـ21 على التوالي في مختلف المسابقات وبات على بعد انتصارين لتحطيم الرقم القياسي الموجود بحوزة الفريق السابق لغوارديولا بايرن ميونيخ الالماني.

وحافظ مانشستر سيتي على سجله خاليا من الخسارة للمباراة الـ28 على التوالي في مختلف المسابقات وعادل رقمه القياسي الذي حققه سابقا.

وتعود آخر خسارة لفريق غوارديولا في الدوري إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما سقط امام توتنهام صفر-2 ليتراجع حينها الى المركز الحادي عشر قبل ان يستعيد توازنه تدريجا ويهيمن على البريميرليغ الذي احرز لقبه في 2018 و2019 من ضمن مجمل ستة ألقاب.

© 2021 AFP