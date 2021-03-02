بطولة إنكلترا: مانشستر سيتي يواصل زحفه نحو اللقب السابع في تاريخه

كارل ريسين تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم مانشستر سيتي البرازيلي غابريال جيزوس يحتفل بالهدف الثاني في مرمى ولفرهامبتون (4-1) في الدوري الانكليزي في الثاني من آذار/مارس 2021.

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لندن (أ ف ب)

واصل مانشستر سيتي زحفه بثبات نحو اللقب السابع في تاريخه بفوزه على ضيفه ولفرهامبتون 4-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين المقدمة من الدوري الانكليزي لكرة القدم.

وسجل البلجيكي لياندر ديندونكر (15 خطأ في مرمى فريقه) والبرازيلي غابريال جيزوس (80 و90+3) والجزائري رياض محرز (90) اهداف مانشستر سيتي، وكونور كوادي (61) هدف ولفرهامبتون.

وهو الفوز الخامس عشر على التوالي لمانشستر سيتي في الدوري، والـ20 هذا الموسم فعزز موقعه في الصدارة برصيد 65 نقطة مبتعدا بفارق 15 نقطة مؤقتا عن أقرب مطارديه جاره اللدود مانشستر يونايتد الذي يحل ضيفا على كريستال بالاس الأربعاء.

ووضع مانشستر سيتي ضغطا كبيرا على جاره يونايتد قبل قمتهما المرتقبة الأحد المقبل في المرحلة السابعة والعشرين وهي على الارجح العقبة الاخيرة امام رجال المدرب الاسباني جوزيب غوارديولا في طريقهم الى استعادة اللقب من حامله ليفربول.

ويخوض مانشستر سيتي بعدها مباريات في المتناول نسبيا ضد ساوثمبتون وفولهام قبل ان يحل ضيفا على ليستر سيتي الثالث، ثم يلعب مع ليدز يونايتد واستون فيلا قبل استضافة تشلسي.

كما حقق مانشستر سيتي الفوز الـ21 على التوالي في مختلف المسابقات وبات على بعد انتصارين لتحطيم الرقم القياسي الموجود بحوزة الفريق السابق لغوارديولا بايرن ميونيخ الالماني.

وحافظ مانشستر سيتي على سجله خاليا من الخسارة للمباراة الـ28 على التوالي في مختلف المسابقات وعادل رقمه القياسي الذي حققه سابقا.

وتعود آخر خسارة لفريق غوارديولا في الدوري إلى 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، عندما سقط امام توتنهام صفر-2 ليتراجع حينها الى المركز الحادي عشر قبل ان يستعيد توازنه تدريجا ويهيمن على البريميرليغ الذي احرز لقبه في 2018 و2019 من ضمن مجمل ستة ألقاب.

وتم تقديم مباريات المرحلة التاسعة والعشرين بسبب ارتباط عدد من أطرافها بالدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المقرر في 20 و21 آذار/مارس الحالي بينها مانشستر سيتي الذي يحل ضيفا على ايفرتون.

وينافس مانشستر سيتي على أربع جبهات هذا الموسم، ففضلا عن الدوري وكأس الاتحاد الانكليزي، بلغ المباراة النهائية لمسابقة كأس الرابطة للعام الرابع على التوالي في سعيه للقب رابع تواليا والثامن لمعادلة الرقم القياسي الموجود بحوزة ليفربول حيث سيلاقي توتنهام في 25 نيسان/أبريل المقبل، وقطع شوطا كبيرا لبلوغ ربع نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا بفوزه الثمين على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ الالماني 2-صفر في ذهاب ثمن النهائي الاربعاء الماضي، قبل استضافته ايابا في 16 آذار/مارس الحالي.

- هدف مبكر -

ونجح مانشستر سيتي في افتتاح التسجيل عندما تلقى الدولي الجزائري رياض محرز كرة خلف الدفاع من الاسباني رودري فتوغل داخل المنطقة ومرر عرضية امام المرمى تابعها المدافع ديندونكر بالخطأ في مرمى فريقه خلال محاولته لابعادها من امام رحيم سترلينغ (15).

وعزز سيتي تقدمه بهدف ثان سجله المدافع الفرنسي ايميريك لابورت اثر تمريرة عرضية من محرز لكنه ألغي بداعي التسلل بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" (45).

وتألق الحارس البرتغالي روي باتريسيو وحرم مواطنه برناردو سيلفا من هدف محقق عندما ابعد رأسيته من مسافة قريبة قبل أن تتهيأ امام مرة أخرى فسددها فوق الخشبات الثلاث (45+1).

وتابع باتريسيو تألقه وأبعد تسديدة قوية للدولي البلجيكي كيفن دي بروين من داخل المنطقة الى ركنية لم تثمر (50).

وفاجأ ولفرهامبتون مضيفه من أول فرصة عندما انبرى الدولي البرتغالي جواو موتينيو لركلة حرة جانبية داخل المنطقة تابعها القائد كوادي برأسه على يسار الحارس البرازيلي إدرسون (61).

وكاد الدولي الإسباني آداما تراوري يضيف الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل المنطقة ارتطمت بالمدافع البرتغالي روبن دياس وتحولت الى ركنية لم تثمر (69).

وأعاد جيزوس التقدم لمانشستر سيتي عندما استغل كرة مرتدة من مدافعي ولفرهامبتون بعد تمريرة عرضية لكايل ووكر سددها قوية بيسراه من مسافة قريبة داخل المرمى (80).

وعزز محرز تقدم مانشستر سيتي بالهدف الثالث بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة على يمين باتريسيو (90).

وختم جيزوس المهرجان في الدقيقة الثالثة الاخيرة منه الوقت بدل الضائع مستغلا كرة مرتدة من باتريسيو اثر تسديدة قوية للبديل الالماني إلكاي غوندوغان فتابعها بيسراه داخل المرمى.

ويلعب غدا أيضا بيرنلي مع ليستر سيتي، وشيفيلد يونايتد مع أستون فيلا، على ان تختتم الخميس بلقاءي وست بروميتش ألبيون مع إيفرتون، وليفربول مع تشلسي.

ويلعب الخميس أيضا فولهام مع توتنهام في مباراة مقدمة من المرحلة الثالثة والثلاثين نتيجة ارتباط الأول بنهائي مسابقة كأس الرابطة.

© 2021 AFP