بطولة انكلترا: عودة كافاني وشيكة بحسب سولسكاير

مارتين ريكيت تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

أوقف الاتحاد الانكليزي كافاني ثلاث مباريات وغرّمه 100 ألف جنيه استرليني، لاستخدامه مصطلحًا عنصريًا ردًّا على تهنئة من أحد أصدقائه على موقع إنستاغرام.

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لندن (أ ف ب)

أكد النروجي اولي غونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد الثلاثاء أن مهاجمه الاوروغوياني ادينسون كافاني الغائب عن مباريات فريقه الاخيرة بداعي الاصابة قد يشارك ضد كريستال بالاس الاربعاء في الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.

وفال سولسكاير الذي يحتل فريقه المركز الثاني في مؤتمر صحافي عشية المباراة "كان ادينسون موجودا في الحصة التدريبية التي اجريناها اليوم. كانت حصة خفيفة. لقد عاد الى المجموعة وهذا امر جيد".

واضاف "نأمل الا تكون هناك اي مضاعفات بعد الحصة وان يكون ضمن البعثة المتوجهة الى لندن لخوض المباراة ضد بالاس".

وانضم كافاني الى صفوف الشياطين الحمر مطلع الموسم الحالي بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق باريس سان جرمان الفرنسي وابلى بلاء حسنا.

وسجل كافاني العديد من الاهداف الحاسمة ابرزها ثنائيته في مرمى ساوثمبتون التي سمحت لفريقه بقلب تخلفه والخروج فائزا 3-2، ثم هدفه المتأخر في مرمى ايفرتون في ربع نهائي كأس رابطة الاندية الانكليزية المحترفة.

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