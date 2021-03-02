جونسون يدعم ملف مشترك لبريطانيا وايرلندا لاستضافة كأس العالم 2030

كريستوفر فولونغ تصوير مشترك/ا ف ب

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لندن (أ ف ب)

أبدى رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون الثلاثاء دعمه لملف مشترك بين إنكلترا، اسكتلندا، ويلز، ايرلندا الشمالية من جهة وجمهورية ايرلندا من جهة أخرى من أجل استضافة نهائيات كأس العالم في كرة القدم عام 2030.

وسيفتح الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" العام المقبل الباب رسميًا امام تقديم الملفات لاستضافة الحدث العالمي.

وتبحث اتحادات كرة القدم في المملكة المتحدة وايرلندا في دراسة عن الخيارات المتاحة لتقديم ملف مشترك.

وقال جونسون في مقابلة مع صحيفة "ذي صن": "إننا حريصون جدًا جدًا لجلب كرة القدم الى بلادنا في 2030. أعتقد أنه المكان المناسب".

وأضاف أن إنكلترا هي "مهد كرة القدم، إنه الوقت المناسب. سيكون أمرًا رائعًا للبلاد".

وأشار الاتحاد الانكليزي للعبة عبر حسابه على تويتر الى أنه يرحّب "بتعهد الحكومة بتقديم 2,8 مليون جنيه إسترليني لتقديم محتمل لملف" استضافة كأس العالم 2030.

وجاء في بيان مشترك صادر عن الاتحاد الانكليزي لكرة القدم واتحادات اللعبة في اسكتلندا، ويلز، ايرلندا الشمالية وجمهورية ايرلندا الاثنين "يسعد اتحادات كرة القدم والشركاء الحكوميون في المملكة المتحدة وايرلندا التزام الحكومة البريطانية بدعم ملف محتمل من خمسة اتحادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2030".

وتابع "تنظيم كأس العالم لكرة القدم سيوفر فرصة رائعة لتحقيق فوائد ملموسة لدولنا. إذا تم اتخاذ قرار لتقديم ملف مشترك، فسنتطلع إلى تقديم مقترحاتنا الى الفيفا ومجتمع كرة القدم حول العالم".

ولم تستضف إنكلترا نهائيات المونديال منذ فوزها باللقب على ارضها في العام 1966.

وتستضيف قطر النسخة المقبلة في العام 2022 في أول مونديال في منطقة الشرق الاوسط وفي دولة عربية على أن يقام في الولايات المتحدة، كندا والمكسيك في 2026.

وتعتبر لندن، غلاسكو ودبلن ضمن المدن الـ12 المقررة استضافة مباريات في كأس أوروبا لكرة القدم المؤجلة من صيف 2020 الى المقبل بسبب جائحة فيروس كورونا.

© 2021 AFP