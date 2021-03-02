نيجيريا تتسلم ملايين من للقاحات المجانية عبر آلية كوفاكس

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عمال يفرغون دفعة من لقاح استرازينيكا/اكسفورد من طائرة وصلت لمطار نامدي أزيكيوي الدولي في العاصمة النيجيرية ابوجا في 2 اذار/مارس 2021

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ابوجا (نيجيريا) (أ ف ب)

تسلمت نيجيريا الثلاثاء حوالى أربعة ملايين لقاح مضاد لفيروس كورونا، ما جعل أكثر دولة إفريقية تعدادا للسكان أحدث بلد يستفيد من آلية كوفاكس العالمية لتوفير لقاحات مجانية.

ووصلت طائرة تحمل 3,94 ملايين لقاح من نوع استرازينيكا قبيل الظهر إلى مطار نامدي أزيكيوي الدولي في العاصمة ابوجا.

وقطعت الدول الغنية أشواطا في برامج تلقيح السكان لكنّ الدول الفقيرة لا تزال تنتظر اللقاحات، ما دفع منظمة الصحة العالمية للتحذير من أنّ الأزمة لن تنتهي إذا لم تستطع كل الدول تلقيح مواطنيها.

وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس من ضمن المرحبين بوصول اللقاحات.

وكتب في تغريدة "يجب أنّ نتعاون معا لتوريد اللقاحات لكل الدول خلال أول 100 يوم في 2021".

وتعد دفعة لقاحات أسترازينيكا/أكسفورد، التي انتجها معهد الأمصال الهندي "سيروم اينستيتوت أوف إنديا"، الأولى ضمن 16 مليون لقاح تعتزم كوفاكس إرسالها خلال الأشهر المقبلة للبلد البالغ عدد سكانه 200 مليون نسمة.

وقال مدير وكالة الرعاية الصحية الأولية فيصل شعيب في بيان "اليوم يوم خير لنيجيريا"، وتابع "فريقنا مستعد لبدء اعطاء الجرعات للعاملين الطبيين في الخطوط الأمامية".

وحضّ المسؤول الحكومي بوس مصطفى المسؤولين المحليين ورجال الدين وقادة المجتمع المدني على التوعية بضرورة تلقي اللقاحات. وأكّد "هذه معركة كل شخص".

-عملية نقل صعبة-

ورخصت وكالة مراقبة الغذاء والدواء الشهر الماضي لاستخدام لقاح استرازينيكا ومن المقرر أن تنطلق حملة التلقيح الجمعة.

وأعطت البلاد الأولوية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية يليهم الرئيس ونائبه، على ما أفاد المتحدث باسم الحكومة غاربا شيهو وكالة فرانس برس.

وقالت الحكومة النيجيرية إنها تسعى إلى تطعيم 70% على الأقل من السكان الذين تتخطى أعمارهم 18 عاما خلال العامين المقبلين.

وقال مسؤولون صحيون إنّ أكثر من مليوني شخص سجلوا الكترونيا للحصول على اللقاح.

وأفاد شعيب الصحافيين الاثنين "مع وصول اللقاحات على دفعات بسبب محدودية الامدادات، سنبلغ النيجيريين الذين يحق لهم الحصول على اللقاح وأماكن التطعيم"

وأطلقت وكالة الرعاية الصحية الأولية عملية تسجيل الكترونية في محاولة لتسهيل عملية التطعيم لكن البلد يواجه تحديات أمنية ولوجستية كبيرة.

وقال شعيب إنّ "الولايات التي تفتقر لوجود مطارات سيتم نقل اللقاحات لها عبر الطرق البرية بواسطة شاحنات تبريد من أقرب مطار لها".

وسجل البلد الواقع في غرب افريقيا 156,017 إصابة بينها 1915 وفاة. ولا تعكس هذه الأرقام الحصيلة الفعلية لقلّة الاختبارات التي تم إجراؤها.

كذلك تم رصد نسخة متحورة من فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة في البلاد، لكن الأبحاث لا تزال جارية لتحديد ما إذا كانت أشد عدوى وفتكًا.

والاسبوع الماضي، أصبحت غانا وساحل العاج أول دولتين تستخدمان لقاحا مضادا لفيروس كورونا في إطار آلية كوفاكس العالمية التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية وتحالف اللقاحات (غافي) مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) كشريك منفذ.

وذكرت كوفاكس أنّه من المقرر تسليم حوالى 237 مليون جرعة من لقاح استرازينيكا بحلول نهاية أيار/مايو على 142 دولة.

© 2021 AFP