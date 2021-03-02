هاميلتون يؤكد أن احراز لقب ثامن لن يكون "عاملا حاسما" للاستمرار

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باريس (أ ف ب)

اعتبر السائق البريطاني لويس هاميلتون الثلاثاء بان احرازه للقب ثامن في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد لن يكون "عاملا حاسما" لمعرفة ما اذا كان سيستمر في المنافسة عام 2022.

وقال هاميلتون الذي وقع عقدا جديدا مع فريقه مرسيدس حتى نهاية عام 2021، في مؤتمر صحافي عما اذا كان سيستمر في المنافسة العام المقبل في حال انفراده بالرقم القياسي في عدد الالقاب والذي يتقاسمه حاليا مع الالماني الاسطورة ميكايل شوماخر مع سبعة القاب لكل منهما: "لا اريد ان يكون ذلك عاملا حاسما. خضت غمار سباقات السيارات لأني اعشق السباقات واعتقد بان ذلك يجب ان يبقى في صلب ما اقوم به. اذا كان كل ما تصبو اليه هو المكافآت، الالقاب، فانك قد تضيع البوصلة".

واضاف "بالطبع انه الحلم الاهم، لكني لا اعتقد بأنه سيكون عاملا حاسما بالاستمرار من عدمه. في المقابل، ربما اسأل نفسي عندما اضع الخوذة في احد الايام، هل سأظل مبتسما عندما اخرج من المرآب؟ هل لا يزال الامر (المنافسة) تعجبني لكي استمر؟.

وعن سبب تجديد عقده لمدة عام واحد فقط، قال "انا في وضعية مميزة لا تجبرني على الارتباط لسنوات عدة. سأرى كيف تسير الامور في منتصف هذا العام او في نهايته لا سيما بأننا لا ندري ماذا سيحصل في ظل هذه الجائحة، لكني لا زلت في صلب هذه الرياضة".

يذكر ان بطولة العالم لفورمولا واحد ستنطلق في سباق جائزة البحرين الكبرى في 28 اذار/مارس الحالي.

© 2021 AFP