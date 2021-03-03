الدوري الأميركي للمحترفين: بوبوفيتش ينتقد قرار ولاية تكساس بشأن ارتداء الكمامة

مدرب سان انتونيو سبيرز غريغ بوبوفيتش في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد بروكلين نتس في الدوري الاميركي. الاول من اذار/مارس 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

أكد غريغ بوبوفيتش مدرب سان انتونيو سبيرز المشارك في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، بان لاعبي فريقه سيتجاهلون قرار ولاية تكساس بالسماح بعدم ارتداء الكمامات واصفا حاكم الولاية غريغ ابوت بانه "جاهل".

وكان ابوت اعلن الثلاثاء بانه سينهي قرار الولاية بوجوب ارتداء الكمامات في محاولة لفتح تكساس "مئة في المئة" على الرغم من تخوف المراكز الصحية للمراقبة والوقاية من امكانية ظهور جائحة كوفيد-19 مجددا.

وجاء كلام بوبوفيتش في نهاية مباراة فريقه ضد نيويورك نيكس (119-93) مشيرا إلى أن فريقه سيستمر في اتباع بروتوكول رابطة الدوري الاميركي لكرة السلة الذي يوصي بارتداء اللاعبين، افراد الجهاز الفني والرسميين، الكمامة.

وقال بوبوفيتش "في ما يتعلق باللاعبين، فإننا سنستمع الى رابطة الدوري وليس الى الحاكم" منتقدا قرار ابوت وواصفا اياه بانه "مثير للحيرة".

وتابع انتقاده لشخص ابوت بقوله "انه يتصرّف وكأن الوباء انتهى الى غير رجعة...في حين يشير الخبراء الى عكس ذلك. لقد اختبرنا هذا الامر مرة واحدة، هل سنعيش هذه التجربة مرة جديدة؟ اعتقد بان حالات جديدة ستظهر".

وكانت تكساس وهي ثاني اكبر ولاية من حيث عدد السكان في الولايات المتحدة، اصدرت قرارا بضرورة ارتداء الكمامة قبل 8 اشهر، قبل ان يكشف ابوت بأن قرارا جديدا يسمح بعدم ارتداء الكمامة سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاربعاء.

© 2021 AFP