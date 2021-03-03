الدوري الاميركي للمحترفين: دنفر ناغتس يقسو على ميلووكي باكس وسقوط جديد لليكرز

ستايسي ريفير GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر اف ب

لاعب دنفر ناغتس جمال موراي (يسار) يحاول تخطي خرريس ميلدتون من ميلووكي باكس خلال لقاء الفريقين ف يالدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة. 3 اذار/مارس 2021

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لوس انجليس (أ ف ب)

الحق دنفر ناغتس خسارة قاسية بميلووكي باكس 128-97 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين، هي الاولى له بعد خمس انتصارات تواليا، وذلك بفضل نجمه الصربي نيكولا يوكيتش صاحب ال"تريبل دابل" الخمسين في مسيرته، في حين استمر تأثر لوس انجليس ليكرز بغياب نجمه انتوني ديفيس، فمني بخسارة جديدة.

كانت المباراة الاولى مواجهة بين نجم ناغتس يوكيتش والعملاق اليوناني في صفوف باكس يانس انتيتوكونمبو، فتفوق الاول بتحقيقه "تريبل دابل" مع 37 نقطة و11 تمريرة حاسمة و10 متابعات، مقابل 27 نقطة ليانيس. وهي المرة الخمسون التي ينجح فيها يوكيتش في تسجيل تريبل دابل في مسيرته والتاسعة هذا الموسم. كما اضاف جمال موراي 24 نقطة للفائز.

وضرب ناغتس منذ البداية بتقدمه 37-23 في نهاية الربع الاول ولم ينجح باكس حتى في الاقتراب منه طوال المباراة.

-خسارة جديدة لليكرز-

ومني لوس انجليس ليكرز بخسارة جديدة امام فينيكس صنز 104-114 على الرغم من النقاط ال38 التي سجلهما نجمه ليبرون جيمس الذي اضاف اليها 6 تمريرات حاسمة و5 متابعات.

واستمر تأثر ليكرز بغياب انتونيو ديفيس بالاضافة الى عدم تمكن الاسباني مارك غاسول من المشاركة بسبب بروتوكول كوفيد-19، وغاب ايضا كايل كوزما لاصابة في كاحله.

وبنى فينيكس فوزه على الرميات الثلاثية حيث نجح في 16 من اصل 29 محاولة.

وبفضل هذا الانتصار ارتقى فينكس الى المركز الثاني في المنطقة الغربية على حساب ليكرز بالذات الذي بات ثالثا.

ويملك فينيكس 23 فوزا مقابل 11 هزيمة، في حين حقق ليكرز حامل اللقب 24 انتصارا وخسر 12 مباراة.

وكان افضل مسجل في صفوف فينيكس داريو ساريتش مع 21 نقطة بينها 10 في الربع الاخير، في حين اضاف زميله ميكال برديجز 19 نقطة.

وحقق بوسطن سلتيكس فوزه الثالث تواليا وكان على لوس انجليس كليبرز 117-112 بفضل 25 نقطة لنجمه كيمبا ووكر بينها ست رميات ثلاثية.

وخاض كليبرز المباراة من دون نجمه كواهي لينارد بسبب غيابه المفاجىء عن البعثة قبل ساعات من المباراة بداعي الاصابة في اسفل الظهر.

وبقيت النتيجة متقاربة معظم فترات المباراة تبادل الفريقان التقدم 16 مرة خلالها، وعلى الرغم من تقليص بول جورج من كليبرز الفارق الى نقطتين قبل نهاية المباراة ب11 ثانية، كانت الغلبة في النهاية لسلتيكس.

واعرب مدرب سلتيكس براد ستيفنس عن رضاه على ردة فعل فريقه فترة حرجة سبقت الانتصارات الثلاثة الاخيرة تواليا بقوله "بقي الفريق متماسكا واظهر قدرته على الصمود خلال مروره بفترة عدم توازن خلال الموسم. كان يمكن ان تسير الامور بطريقة سيئة لولا ذلك".

ونجح ستة لاعبين من سلتيكس في تخطي حاجز ال10 نقاط في المباراة ابرزهم جايسون تاتوم (18) وبايتون بريتشارد (14).

ونجح اتلانتا هوكس بقيادة مدربه الجديد والموقت نايت ماكمكيلان في تحقيق اول فوز رسمي له باشرافه بعد 24 ساعة من تسلمه منصبه بالفوز على ميامي هيت 94-80.

وكان هوكس اقال مدربه لويس بيرس الاثنين.

والخسارة هي الاولى لميامي بعد ستة انتصارات تواليا.

وتغلب ممفيس غريزليز على واشنطن ويزادرز بسهولة 125-111 بفضل 35 نقطة و10 تمريرات حاسم و5 متابعات لنجمه الشاب جا مورانت.

وسجل نجم واشنطن المخضرم راسل وستبروك 23 نقطة ونجح في 15 تمريرة حاسمة، في حين سجل هداف الدوري برادلي بيل 23 نقطة.

وبات بيل (27 عاما) اسرع لاعب لاعب يتخطى حاجز الالف نقطة في فريقه في موسم واحد بعد 31 مباراة، علما بان لاعبين اثنين سبقاه الى هذا الانجاز وهما جيبلبرت اريناس (موسم 2006-2007) وبرنارد كينغ (1990-91) وكلاهما كان في الثالثة والثلاثين من عمره.

وفي مباراة اخرى، فاز سان انتونيو سبيرز على نيويورك نيكس 119-93.

© 2021 AFP