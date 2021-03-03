بطولة إنكلترا: ليستر سيتي يواصل نزيف النقاط

اليكس بانتلينغ تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم ليستر سيتي النيجيري كيليتشي ايهياناتشو يحتفل بادراكه التعادل في مرمى بيرنلي (1-1) في الدوري الانكليزي في الثالث من آذار/مارس 2021.

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لندن (أ ف ب)

واصل ليستر سيتي نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل الايجابي أمام مضيفه بيرنلي 1-1 الأربعاء في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

وكان بيرنلي البادئ بالتسجيل عبر التشيكي ماتاي فيدرا (4)، وأدرك النيجيري كيليتشي إيهياناتشو التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 34.

وفشل ليستر سيتي في تعويض خسارته على ارضه امام ارسنال 1-3 في المرحلة الماضية، واكتفى بنقطة واحدة لحق بها بمانشستر يونايتد الى المركز الثاني برصيد 50 نقطة بانتظار لقاء الاخير مع مضيفه كريستال بالاس لاحقا.

في المقابل، عزز بيرنلي موقعه في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

ونجح بيرنلي في افتتاح التسجيل مبكراً عندما استغل التشيكي ماتاي فيدرا خطأ للاعب الوسط النيجيري ويلفريد نديدي في تمرير الكرة الى الغاني دانيال أمارتي فخطفها وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها بيسراه إلى يسار الحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل (4).

وأنقذ حارس مرمى بيرنلي نيك بوب فريقه من هدف التعادل بإبعاده تسديدة لحمزة تشودري من مسافة قريبة إلى ركنية (12).

وكاد كريس وود يضيف الهدف الثاني عندما تلقى كرة عرضية أمام المرمى هيأها لنفسه على صدره وسددها بيمناه بين يدي الحارس شمايكل (25).

وأدرك إيهياناتشو التعادل لليستر سيتي عندما تلقى كرة خلف الدفاع من مواطنه نديدي فسددها "على الطاير" بيسراه من داخل المنطقة وأسكنها على يسار الحارس بوب (34).

وهو الهدف الثاني لايهياناتشو هذا الموسم.

وتألق شمايكل في ابعاد من باب المرمى رأسية من مسافة قريبة لجايمس تراكوفسكي اثر تمريرة عرضية لدوايت ماكونلي (37).

وحذا حذوه حارس بيرنلي بوب بابعاده تسديدة قوية للبلجيكي يوري تيلمانس من مسافة قريبة الى ركنية (41).

وكاد كريس وود يمنح التقدم لبيرنلي برأسية من مسافة قريبة ابعدها شمايكل بصعوبة الى ركنية لم تثمر (48).

وحرم القائم الايمن أشلي وستوود من الهدف الثاني برده تسديدته القوية "على الطاير" بيمناه من حافة المنطقة (63).

وحذا حذوه القائم الايمن لبيرنلي عندما رد تسديدة قوية لتيلمانس من داخل المنطقة (84).

وفي مباراة ثانية، أنعش شيفيلد يونايتد آماله الضئيلة بالبقاء بفوز ثمين على ضيفه أستون فيلا بهدف وحيد سجله ديفيد ماكغولدريك في الدقيقة 30.

وأكمل شيفيلد يونايتد المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 اثر طرد فيل جاغييلكا.

دون أن يستغل استون فيلا النقص العددي لادراك التعادل على الاقل.

ورفع شيفيلد يونايتد رصيده الى 14 نقطة بفوزه الرابع هذا الموسم، فيما تجمد رصيد استون فيلا عند 39 نقطة في المركز التاسع.

وتم تقديم مباريات المرحلة التاسعة والعشرين بسبب ارتباط عدد من أطرافها بالدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المقرر في 20 و21 آذار/مارس الحالي.

وتختتم المرحلة الخميس بلقاءي ليفربول مع تشلسي، ووست بروميتش ألبيون مع إيفرتون.

ويلعب غدا أيضا فولهام مع توتنهام في مباراة مقدمة من المرحلة الثالثة والثلاثين نتيجة ارتباط الأول بنهائي مسابقة كأس الرابطة.

© 2021 AFP