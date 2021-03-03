بطولة إنكلترا: مانشستر يونايتد وليستر سيتي يواصلان نزيف النقاط

مايك هيويت تصوير مشترك/ا ف ب

مهاجم مانشستر يونايتد مايسون غرينوود مستاءئ عقب التعادل مع كريستال بالاس صفر-صفر في الدوري الانكليزي في الثالث من آذار/مارس 2021.

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لندن (أ ف ب)

واصل مانشستر يونايتد وليستر سيتي نزيف النقاط بسقوطهما في فخ التعادل امام مضيفيهما كريستال بالاس صفر-صفر وبيرنلي 1-1 على التوالي الأربعاء في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إنكلترا لكرة القدم.

وقدم كريستال بالاس وبيرنلي خدمة الى مانشستر سيتي المتصدر وافائز على ولفرهامبتون 4-1 الثلاثاء في افتتاح المرحلة وسمحا له بتوسيع الفارق من 12 الى 14 نقطة عن جاره اللدود قبل دربي المدينة الاحد المقبل.

- "أداء مخيب" -

وخيب "الشياطين الحمر" الامال بتعادل ثان على التوالي بعد الاول امام المضيف تشلسي بالنتيجة ذاتها وكرسوا تراجع نتائجهم في الاونة الاخيرة حيث سقطوا في فخ التعادل الرابع في المباريات الخمس الاخيرة وأهدروا ثماني نقاط في سعيهم الى المنافسة على اللقب بعدما كانوا في الصدارة قبل 10 مراحل.

وكان كريستال بالاس الطرف الافضل في بداية المباراة لكن دون خطورة، وسرعان ما استلم الضيوف زمام المبادرة والسطيرة وخلقوا فرصا عدة فشلوا في ترجمتها الى اهداف ابرزها تسديدة قوية للصربي نيمانيا ماتيتش من خارج المنطقة ابعدها حارس المرمى الاسباني فيسنتي غوايتا الى ركنية (12)، وأخرى لماركوس راشفورد من داخل المنطقة مرت بجوار القائم الايمن (16)، وثالثة لمايسون غرينوود من حافة المنطقة بجوار القائم الأيمن (22).

وواصل مانشستر يونايتد ضغطه في الشوط الثاني وحاول مدربه النروجي اولي غونار سولسكاير تنشيط خطوط فريقه بدفعه بلاعب الوسط الاسكتلندي سكوت ماكتوميناي والويلزي دانيال جيمس لكن دون خطورة باستثناء تسديدة لغرينوود من خارج اتلمنطقة مرت فوق العارضة (80)، بل ان كريستال بالاس كان في طريقه الى تجديد فوزه على ضيوفه بعدما تغلب عليهم 3-1 في اولدترافورد، خصوصا تسديدة تاوسند على الطاير مرت بجوار القائم الايسر (65).

واعترف سولسكاير بالاداء المخيبة للاعبيه، وقال "مباراة مخيبة للامال وانا قلت ذلك سابقا، إذا لم يكن اداؤك جيدا لن تفوز بالمباريات وكريستال بالاس يصعب الامور على الفرق".

وأضاف "كانت بدايتنا بطيئة في الشوط الاول ولكننا تداركنا الموقف بعد ذلك وخلقنا العديد من الفرص لكننا للاسف لم نترجمها الى اهداف. اما في الشوط الثاني فلم نتمكن من تعديل الامور حتى مع التبديلات التي أجريناها لكن ذلك لم يكن كافيا".

- ليستر يواصل نزيف النقاط -

واصل ليستر سيتي نزيف النقاط بسقوطه في فخ التعادل الايجابي أمام مضيفه بيرنلي 1-1.

وكان بيرنلي البادئ بالتسجيل عبر التشيكي ماتاي فيدرا (4)، وأدرك النيجيري كيليتشي إيهياناتشو التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 34.

وفشل ليستر سيتي في تعويض خسارته على ارضه امام ارسنال 1-3 في المرحلة الماضية، واكتفى بنقطة واحدة رفع بها رصيده الى 50 نقطة.

في المقابل، عزز بيرنلي موقعه في المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.

ونجح بيرنلي في افتتاح التسجيل مبكراً عندما استغل التشيكي ماتاي فيدرا خطأ للاعب الوسط النيجيري ويلفريد نديدي في تمرير الكرة الى الغاني دانيال أمارتي فخطفها وتوغل داخل المنطقة قبل أن يسددها بيسراه إلى يسار الحارس الدولي الدنماركي كاسبر شمايكل (4).

وأنقذ حارس مرمى بيرنلي نيك بوب فريقه من هدف التعادل بإبعاده تسديدة لحمزة تشودري من مسافة قريبة إلى ركنية (12).

وكاد كريس وود يضيف الهدف الثاني عندما تلقى كرة عرضية أمام المرمى هيأها لنفسه على صدره وسددها بيمناه بين يدي الحارس شمايكل (25).

وأدرك إيهياناتشو التعادل لليستر سيتي عندما تلقى كرة خلف الدفاع من مواطنه نديدي فسددها "على الطاير" بيسراه من داخل المنطقة وأسكنها على يسار الحارس بوب (34).

وهو الهدف الثاني لايهياناتشو هذا الموسم.

وتألق شمايكل في ابعاد من باب المرمى رأسية من مسافة قريبة لجايمس تراكوفسكي اثر تمريرة عرضية لدوايت ماكونلي (37).

وحذا حذوه حارس بيرنلي بوب بابعاده تسديدة قوية للبلجيكي يوري تيلمانس من مسافة قريبة الى ركنية (41).

وكاد كريس وود يمنح التقدم لبيرنلي برأسية من مسافة قريبة ابعدها شمايكل بصعوبة الى ركنية لم تثمر (48).

وحرم القائم الايمن أشلي وستوود من الهدف الثاني برده تسديدته القوية "على الطاير" بيمناه من حافة المنطقة (63).

وحذا حذوه القائم الايمن لبيرنلي عندما رد تسديدة قوية لتيلمانس من داخل المنطقة (84).

وفي مباراة ثانية، أنعش شيفيلد يونايتد آماله الضئيلة بالبقاء بفوز ثمين على ضيفه أستون فيلا بهدف وحيد سجله ديفيد ماكغولدريك في الدقيقة 30.

وأكمل شيفيلد يونايتد المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 55 اثر طرد فيل جاغييلكا.

دون أن يستغل استون فيلا النقص العددي لادراك التعادل على الاقل.

ورفع شيفيلد يونايتد رصيده الى 14 نقطة بفوزه الرابع هذا الموسم، فيما تجمد رصيد استون فيلا عند 39 نقطة في المركز التاسع.

وتم تقديم مباريات المرحلة التاسعة والعشرين بسبب ارتباط عدد من أطرافها بالدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المقرر في 20 و21 آذار/مارس الحالي.

وتختتم المرحلة الخميس بلقاءي ليفربول مع تشلسي، ووست بروميتش ألبيون مع إيفرتون.

ويلعب غدا أيضا فولهام مع توتنهام في مباراة مقدمة من المرحلة الثالثة والثلاثين نتيجة ارتباط الأول بنهائي مسابقة كأس الرابطة.

© 2021 AFP