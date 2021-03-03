بطولة إيطاليا: ركلة جزاء كيسييه تنقذ ميلان من سقوط مدو أمام أودينيزي

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روما (أ ف ب)

نجا نادي ميلان من خسارة مدوية أمام أودينيزي بركلة جزاء سجلها العاجي فرانك كيسييه في الوقت القاتل ليمنح فريقه التعادل 1-1 الاربعاء في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

على ملعب سان سيرو، كان أودينيزي في طريقه الى الحاق الخسارة الخامسة بميلان هذا الموسم والثالث في مبارياته الاربع الاخيرة عندما تقدم بهدف البرازيلي رودريغو بيكاو منذ الدقيقة 68، لكن يملان حصل على ركلة جزاء في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع ترجمها الاختصاصي كيسييه بنجاح.

وخاض ميلان المباراة مثقلاً بالإصابات، أبرزها نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الجزائري إسماعيل بن ناصر، الكرواتي ماريو ماندجوكيتش، والتركي هاكان جالهان أوغلو.

وبعد فوزه في مباراة في مواجهاته الأربع الأخيرة، رفع ميلان رصيده إلى 53 نقطة في المركز الثاني بفارق ثلاث نقاط عن إنتر المتصدر الذي يملك فرصة توسيع الفارق الى ست نقاط في حال فوزه على مضيفه بارما الخميس، فيما أصبح رصيد أودينيزي 29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وبعد شوط أول لم يشهد الكثير من الفرص الخطيرة، افتتح أودينيزي التسجيل في الشوط الثاني، وتحديداً في الدقيقة 68 عندما غالط بيكاو برأسيته حارس ميلان جانلويجي دوناروما.

وفيما بدت الخسارة محسومة لميلان، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لصالح "روسونيري" بعد لمسة يد من الدنماركي ينس لارسن، سددها كيسييه بنجاح في المرمى ومنح فريقه التعادل (90+7).

- روما يستعيد توازنه -

واستعاد فريق روما توازنه بعد خسارته أمام ميلان بالذات 1-2 في الجولة الماضية، بفوزه على فيورنتينا 2-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، إلى أن افتتح ليوناردو سبيناتسولا التسجيل لروما في الدقيقة 58، قبل أن يسجل اللاعب نفسه خطأ في مرماه بعد دقيقتين ليمنح فيورنتينا التعادل (60).

وقبل دقيقتين من نهاية المباراة، منح الغيني أمادو دياوارا روما هدف الفوز (88)، ليرفع رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد فيورنتينا عند 25 نقطة في المركز الرابع عشر.

وأكرم أتالانتا وفادة ضيفه كروتوني صاحب المركز الاخير بخمسة اهداف تناوب على تسجيلها الالماني روبن غوسنس (12) وخوسيه لويس بالومينو (48) والكولومبي لويس موريال (50) والسلوفيني جوسيب ايليسيتش (58) والروسي أليكسي ميرانشوك (85) مقابل هدف للنيجيري سايمون نواكوو (23).

ووجه اتالانتا انذارا شديد اللهجة لإنتر ميلان حيث سيحل ضيفا عليه الاثنين المقبل في قمة وختام المرحلة السادسة والعشرين على ملعب "جوسيبي مياتسا".

ورفع أتالانتا رصيده إلى 49 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد كروتوني عند 12 نقطة.

- تعادل مثير بين ساسوولو ونابولي -

حصل ساسوولو على ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع من مباراته مع ضيفه نابولي ليفرض عليه تعادلاً مثيرا 3-3 بعدما كان في طريقه الى الفوز بركلة جزاء أيضاً اقتنصها في الدقيقة الأخيرة.

وسجل أهداف نابولي البولندي بيوتر زيلينسكي (38) وجوفاني دي لورينتسو (72) ولورينتسو إنسينيي (90 من ركلة جزاء)، فيما سجل لساسوولو الصربي نيكولا ماكسيموفيتش (34 خطأ في مرماه) ودومينيكو بيراردي (45+1 من ركلة جزاء) وفرانشيسكو كابوتو (90+5 من ركلة جزاء).

ورفع نابولي رصيده إلى 44 نقطة في المركز السادس، فيما بقي ساسوولو ثامناً مع 36 نقطة.

وتقدم ساسوولو مرتين، الأولى في الدقيقة 34 حينما حول ماكسيموفيتش كرة ثابثة برأسه خطأ في مرماه، لكن فرحة أصحاب الارض لم تدم سوى أربع دقائق حيث أدرك نابولي التعادل عن طريق زيلينسكي بتسديدة يسارية جميلة من أعتاب منطقة الجزاء (38).

وتقدم ساسوولو للمرة الثانية منهيا الشوط الاول متقدما من ركلة جزاء انبرى لها بيراردي بنجاح (45+1).

وفي الشوط الثاني، واصل نابولي سعيه للعودة بالمباراة، فتمكن من إدراك التعادل في الدقيقة 72 بتسديدة يمينية متقنة لدي لورنتسو.

وتقدم نابولي للمرة الاولى في المباراة من ركلة جزاء انبرى لها قائده الاختصاصي إنسينيي بنجاح (90).

وفي الوقت الذي كانت فيه المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة حصل ساسوولو على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع أدرك منها كابوتو التعادل.

وتعادل جنوى مع سمبدوريا 1-1، وفاز فيرونا على بينيفينتو 3-صفر، وكالياري على بولونيا بهدف وحيد.

© 2021 AFP