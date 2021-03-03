بطولة إيطاليا: يوفنتوس يفعِّل بند شراء الاميركي ماكيني من شالكه

اندرياس سولارو ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

لاعب وسط يوفنتوس الدولي الاميركي وستون ماكيني يحتفل بهز شباك تورينو في الدوري الايطالي في الخامس من كانون الاول/ديسمبر 2020.

إعلان اقرأ المزيد

روما (أ ف ب)

أعلن نادي يوفنتوس ثالث الدوري الإيطالي لكرة القدم الأربعاء أنه فعَّل بند شراء لاعب الوسط الدولي الأميركي وستون ماكيني المعار من شالكه الألماني وتعاقد معه حتى عام 2025 مقابل 18,5 مليون يورو.

وأوضح يوفنتوس، حامل لقب الدوري الايطالي في الاعوام التسعة الاخيرة، في بيان أنه سيتم دفع 6,5 ملايين يورو إضافية للنادي الألماني "حسب استيفاء الشروط الموضوعة خلال مدة العقد" الذي تم إبرامه حتى نهاية حزيران/يونيو 2025.

انضم ماكيني (22 عاما) إلى يوفنتوس الصيف الماضي لموسم واحد على سبيل الاعارة من شالكه مع إمكانية الشراء مقابل 18,5 مليون يورو.

وأمضى ماكيني أربع سنوات مع شالكه خاض خلالها 91 مباراة، لكن النادي الالماني يمر بفترة صعبة تفاقمت بسبب فيروس كورونا.

ويحتل شالكه حاليا المركز الأخير في الدوري الألماني بفارق تسع نقاط عن أول الناجين من الهبوط الى الدرجة الثانية.

وتألق ماكيني مع فريق السيدة العجوز منذ انضمامه الى صفوفه، وسجل حتى الآن أربعة أهداف في 31 مباراة.

وتابع يوفنتوس الذي كان أعلن في آب/أغسطس الماضي لدى ضمه ماكيني أنه سيشتري عقده إذا حقق أهدافاً معينة، في بيانه أن تحقيق هذه الأهداف "مكَّن الدولي الاميركي اليوم من أن يصبح لاعباً لليوفنتوس بكامل حقوقه".

© 2021 AFP