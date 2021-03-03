بطولة انكلترا: كلوب يهدد بمنع لاعبيه من المشاركة في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022

فيل نوبل تصوير مشترك/ا ف ب/ارشيف

الالماني يورغن كلوب مدرب ليفربول خلال المباراة ضد ايفرتون في الدوري الانكليزي في 20 شباط/فبراير 2021.

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لندن (أ ف ب)

هدد الالماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول الانكليزي الاربعاء بمنع لاعبي فريقه من المشاركة مع منتخبات بلدانهم في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم في كرة القدم منتصف الشهر الحالي إذا كانوا سيضطرون إلى الخضوع للحجر الصحي عند عودتهم بموجب قواعد فيروس كورونا.

ويخضع الوافدون إلى بريطانيا من دول "القائمة الحمراء" للحجر في الفندق لمدة 10 أيام، وهو ما ينطبق على الثلاثي البرازيلي أليسون بيكر وروبرتو فيرمينو وفابينيو والمهاجم البرتغالي ديوغو جوتا.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الأندية إعفاءً من أجل منع اللاعبين الذين قد يتأثرون باللوائح من الانضمام إلى منتخبات بلدانهم في المباريات والتي تشمل تصفيات كأس العالم.

وينوي كلوب تطبيق ذلك تماما، وقال "أعتقد أن جميع الأندية تتفق على أنه مع نفس المشاكل لا يمكننا السماح للاعبين بالرحيل ثم ترتيب الموقف عند عودتهم من خلال وضع لاعبينا في الحجر الصحي لمدة 10 أيام في فندق، إن ذلك فقط غير ممكن".

وأضاف في مؤتمر صحافي عشية استضافة تشلسي في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري "أتفهم احتياجات اتحادات كرة القدم المختلفة ولكن هذا وقت لا يمكننا فيه إسعاد الجميع وعلينا أن نعترف بأن اللاعبين يتلقون رواتبهم من الأندية، وهذا يعني أنه يجب أن تكون الأولوية الأولى لنا".

من المقرر أن يعود أليسون إلى صفوف ليفربول في مباراته ضد تشلسي بعدما غاب عن الفوز على شيفيلد يونايتد حيث كان في حداد على وفاة والده في حادث سباحة في البرازيل، والامر ذاته بالنسبة لمواطنه فابينيو بعد غياب لأربع مباريات بسبب الاصابة.

ويسعى ليفربول صاحب المركز السادس بفارق نقطة خلف تشلسي، الى تحقيق فوزه الاول على أرضه منذ منتصف كانون الاول/ديسمبر الماضي وتحديدا في 16 منه عندما تغلب على توتنهام 2-1، سقط بعدها في فخ التعادل مرتين متتاليتين قبل أن يتعرض لأربع هزائم متتالية آخرها امام جاره ايفرتون صفر-2.

في المقابل، لم يخسر تشلسي حتى الان بقيادة مدربه الجديد الالماني توماس توخل خليفة فرانك لامبارد المقال من منصبه، حيث حقق الفوز أربع مرات مقابل ثلاث تعادلات.

ويدرك كلوب حجم المهمة التي يواجهها فريقه أمام فريق المدرب توخل الذي خلفه في كل من ماينتس وبوروسيا دورتموند، وهناك الكثير من الإعجاب بين المدربين الألمانيين.

وقال كلوب "لقد عرفنا بعضنا البعض لفترة طويلة، لقد عمل مع ماينتس كما فعلت، لقد عمل مع دورتموند كما فعلت، لذلك الكثير من الناس الذين نعرفهم هم نفسهم".

وأضاف "أعتقد أنه مدرب رائع وستكون مواجهة فريقه صعبة مثلما كان الامر دائما".

من جهته، وصف توخل مواطنه بأنه "دائما مسرور جدا وممتع جدا جدا"، لكن كلا الرجلين سيركزان على المهمة المطلوبة للتأهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل من خلال المركز الرابع.

وقال كلوب "قبل أسبوع كنا بعيدين عن المركز الرابع، والآن نحن قريبون مرة أخرى" بعد أن استغل ليفربول النقاط التي خسرها تشلسي (تعال مع مانشستر يونايتد) ووست هام الرابع (خسر أمام مانشستر سيتي) في المرحلة الماضية، واستعاد حامل اللقب نغمة الانتصارات بتغلبه على شيفيلد يونايتد.

وتابع "التحدي والعمل واضحان. علينا أن نفوز بالمباريات وأن نفوز بأكبر عدد ممكن من المباريات. نحن نعلم ذلك."

© 2021 AFP