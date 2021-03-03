بطولة فرنسا: رين اختار جينيزيو لخلافة ستيفان (مصدر)

- ا ف ب

لقطة للمدرب الفرنسي برونو جينوزيو لدى اشؤافه على نادي بيجينغ غوام الصيني خلال خوض الادوار النهائية من مسابقة دوري ابطال اسيا في الدوحة. 3 كانون الاول/ديسمبر 2020

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رين (فرنسا) (أ ف ب)

اختار رين الفرنسي المدرب برونو جينيزيو للاشراف عليه خلفا لجوليان ستيفان الذي استقال من منصبه الاثنين بحسب ما اعلن مصدر في النادي الاربعاء، ليؤكد معلومات نشرتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية الرياضية.

وكان ستيفان اعلن استقالته بسبب تراجع نتائج الفريق في الاونة الاخيرة علما بانه قاده الى احراز كأس فرنسا عام 2019، والى احتلال المركز الثالث في الدوري المحلي الموسم الماضي ما جعله يشارك في دوري ابطال اوروبا للمرة الاولى في تاريخه خلال الموسم الحالي.

واجمعت الصحف الفرنسية في اليومين الاخيرين على ان جينيزيو، مدرب ليون السابق من 2015 الى 2019، هو المرشح الابرز لتدريب رين.

كما درب جينيزو في الصين وتحديدا نادي بكين غوان من 2019 الى 2021.

© 2021 AFP