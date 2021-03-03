بطولة فرنسا: ليون يستعيد نغمة الفوز وينتزع الصدارة موقتا

فيليب ديماس ا ف ب/ا ف ب

لاعب وسط ليون حسام عوار يحتفل بهدف الفوز في مرمى رين (1-صفر) في الدوري الفرنسي في الثالث من آذار/مارس 2021.

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باريس (أ ف ب)

استعاد ليون نغمة الانتصارات وانتزع الصدارة مؤقتاً من ليل بفارق الأهداف عندما عمَّق جراح ضيفه رين بالفوز عليه 1-صفر الاربعاء في المرحلة الثامنة والعشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم.

ويدين ليون بفوزه إلى لاعب وسطه الدولي الجزائري الأصل حسام عوار الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 74 اثر مجهود فردي رائع للقائد الدولي الهولندي ممفيس ديباي.

ودخل عوار في الدقيقة 58 مكان البرازيلي برونو غيمارايش الذي لعب أساسيا في غياب مواطنه لوكاس باكيتا الموقوف.

وعوض ليون سقوطه في فخ التعادل امام مضيفه مرسيليا 1-1 في المرحلة الماضية، وحقق فوزه السابع عشر هذا الموسم رافعا رصيده الى 59 نقطة مشددا الخناق على ليل بعدما انتزع منه الصدارة مؤقتا بانتظار قمته مع مرسيليا لاحقا، وعلى باريس سان جرمان حامل اللقب والثاني قبل المرحلة والذي يحل ضيفا على بوردو لاحقا أيضا.

في المقابل، مني رين الذي استقال مدربه جوليان ستيفان الاثنين، بخسارته الرابعة على التوالي والخامسة في مبارياته السبع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز فتجمد رصيده عند 38 نقطة وتراجع الى المركز العاشر.

واستغل أنجيه خسارة رين وانتزع منه المركز التاسع عندما أوقف صحوة مضيفه متز الخامس عندما الحق به الخسارة التاسعة هذا الموسم والاولى بعد فوزين متتاليين بتغلبه عليه بهدف وحيد سجله أنجيلو فولجيني في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

ورفع انجيه رصيده الى 39 نقطة بفارق الاهداف عن مرسيليا ومونبلييه الذي يستضيف لوريان لاحقا.

واستفاد لنس من سقوط متز وانتزع منه المركز الخامس بفوزه الثمين على مضيفه سانت إتيان بثلاثة أهداف لفلوران ستوكا (20 من ركلة جزاء) وأرنو كاليمويندو-موينغا (24) والبرتغالي دافيد دا كوشتا (90+3) مقابل هدفين لهارولد موكودي (40) والغابوني بوانغا (90+5 من ركلة جزاء).

وتابع نيس صحوته وحقق فوزه الثاني على التوالي عندما تغلب على ضيفه نيم بهدفين للجزائري الاصل أمين غويري (4) وكلود موريس (75) مقابل هدف للويك لاندر (50).

وأكرم بريست وفادة ضيفه ديجون بثلاثة اهداف لفرانك أونورا (17) وستيف مونييه (27) وإرفين كاردونا (40) مقابل هدف للعاجي روجيه أساليه (29).

ويلعب لاحقا أيضا ستراسبورغ مع موناكو، ونانت مع رينس.

© 2021 AFP