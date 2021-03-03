طوكيو 2020: قرار حضور الجماهير الأجنبية سيتخذ قبل نهاية آذار/مارس (المنظمون)

كيميماسا ماياما تصوير مشترك/ا ف ب

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طوكيو (أ ف ب)

أعلنت الرئيسة الجديدة للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو سيكو هاشيموتو الأربعاء أن اللجنة ستتخذ قبل نهاية شهر آذار/مارس الحالي قرارها حيال حضور الجماهير الأجنبية للحدث، وستقرر عدد الحضور في كل مسابقة بحلول نهاية نيسان/أبريل المقبل.

وقالت هاشيموتو إن أمن اليابانيين "هو الأولوية"، وذلك في حديث للصحافيين في أعقاب اجتماعها مع مسؤولين من اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية وسلطات العاصمة في طوكيو.

وأشارت هاشيموتو إلى أن قراراً سيتخذ نهاية الشهر الحالي، قبيل بدء مسيرة الشعلة الأولمبية في 25 آذار/مارس، رغم أن وسائل الإعلام اليابانية زعمت أن الحكومة قررت بالفعل إقامة الألعاب من دون جماهير أجنبية.

وقالت البطلة الأولمبية والوزيرة السابقة "نحتاج حقاً إلى التفكير مطولاً وجدياً حيال السلالات المتحورة لفيروس كورونا".

وشددت على أن "القلق يسود بين المواطنين" الذين باتوا بغالبيتهم معارضين لاستضافة الألعاب الأولمبية المرتقبة بين 23 تموز/يوليو و8 آب/أغسطس المقبلين، مضيفة أنه "طالما هناك قلق، يتعين علينا العمل لضمان سلامتهم".

وكان رئيس اللجنة الأولمبية الدولية الألماني توماس باخ أعلن الأسبوع الماضي عن قرار محتمل بين أواخر نيسان/أبريل وبداية أيار/مايو حيال حضور الجماهير الأجنبية، لكن هاشيموتو اعتبرت الأربعاء أنه يجب إخطار المشجعين والفنادق ومنظمي الرحلات السياحية في وقت أقرب من ذلك.

وأضافت أن العدد الدقيق للأماكن المتاحة في المدرجات في كل ملعب من مواقع المسابقة، سيحدد بحلول نهاية الشهر المقبل، بناء على "معلومات علمية" ووفقاً للإرشادات الوطنية.

وتخضع طوكيو حالياً لحالة طوارئ، وتقتصر الأحداث الرياضية على حضور 5 آلاف شخص فقط في المدرجات. ويستمر هذا الإجراء حتى السابع من آذار/مارس الحالي، لكن يرتقب تجديده أسبوعين آخرين، بحسب وسائل إعلام يابانية عدة.

وبحسب استطلاع جديد للرأي شمل 2300 ياباني ونشرته الأربعاء صحيفة يوميوري اليابانية، فإن 58 في المئة من المستطلعة آراؤهم يعارضون إقالة الألعاب الأولمبية، خوفاً من أن تؤدي إلى ارتفاع في عدد الإصابات.

© 2021 AFP