عشرة قتلى في تحطم طائرة الثلاثاء في ولاية جونقلي في جنوب السودان (الحاكم)

توني كارومبا ا ف ب/ارشيف

أطفال يجمعون حبوباً وقعت أرضاً من أكياس مساعدات أُلقيت من طائرات في منطقة أيود في جنوب السودان في 6 شباط/فبراير 2020

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جوبا (أ ف ب)

قتل عشرة أشخاص على الأقل الثلاثاء في تحطم طائرة تجارية في بياري بولاية جونقلي في جنوب السودان على ما أعلن حاكم الولاية في بيان صدر الثلاثاء وتلقته وكالة فرانس برس الأربعاء.

وقال ديناي جوك شاغور "تبلغت بذهول وهول خبر تحطم طائرة (إتش كاي 4274) التابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العليا الذي حصل اليوم في الثاني من آذار/مارس 2021 قرابة الساعة 17,05".

وتابع البيان "قتل عشرة أشخاص بينهم الطياران. نتوجه بصلواتنا إلى عائلاتهم وأقربائهم".

وأوضح النص أن الطائرة تحطمت على مدرج الإقلاع في بلدة بياري الصغيرة في الولاية الواقعة في شرق البلاد.

ولم تتمكن فرانس برس في الوقت الحاضر من التثبت من عدد الركاب في الطائرة. وأكدت الشركة في اتصال معها أن بعض المعلومات تفيد عن "عشرة أشخاص، وأخرى عن 24"، مكتفية بتأكيد "مقتل جميع" الركاب.

وقال مدير شركة الطيران أيي جوانغ أيي لفرانس برس الأربعاء "كل ما قيل لنا أن الطائرة أقلعت بصورة طبيعية متوجهة إلى بياري، وحطت، وعندما أقلعت للانطلاق إلى جوبا تحطمت".

وأضاف "لا أحد يعرف في الوقت الحاضر ما الذين تسبب بالحادث، لم نرسل بعد فريق تحقيق إلى الموقع".

وفي 2017 اشتعلت النيران في طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الجنوبية العليا عند هبوطها في ولاية واو بشمال غرب البلاد، وأصيب 37 راكبا بجروح من دون وقوع قتلى.

بعد عامين من نيله الاستقلال عقب نزاع دام مع الخرطوم، شهد جنوب السودان حرباً أهلية دامية استمرت ست سنوات وأوقعت 380 ألف ضحية)، وانتهت رسميًا في شباط/فبراير 2020، مع تشكيل حكومة وحدة وطنية.

© 2021 AFP