الدوري الأميركي للمحترفين: عودة موفقة لهاردن الى هيوستن وخسارة ثانية تواليا لجاز وليكرز

بوب ليفي غيتي/ا ف ب

نجم بروكلين نتس جيمس هاردن يلقي حذاءه الى جماهير هيوستن روكتس خلال مغادرته الملعب بعد مباراة الفريقين في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في الثالث من آذار/مارس 2021.

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لوس انجليس (أ ف ب)

عاد جيمس هاردن الاربعاء إلى هيوستن للمرة الأولى منذ رحيله الصاخب منتصف كانون الثاني/يناير الماضي إلى صفوف بروكلين نتس وقاد الأخير إلى الفوز على فريقه السابق روكتس 132-114 في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

وفرض هاردن الذي استقبله فريقه السابق بمقطع فيديو لاهم لحظاته معه، نفسه نجما في صفوف نتس بتحقيقه "تريبل دابل" حيث سجل 29 نقطة مع 10 متابعات و14 تمريرة حاسمة.

وقال هاردن "أنا متحمس. أعني، لقد حققنا الفوز"، مضيفا "كنا نلعب كرة سلة بشكل جيد جدا، وإنهاء المباراة بقوة مثلما فعلنا قبل فترة التوقف لخوض مباراة كل النجوم يعني الكثير بالنسبة لنا".

وأعرب هاردن عن امتنانه لفيديو التكريم الذي عرض إنجازاته في هيوستن بما في ذلك جائزة أفضل لاعب في الدوري لعام 2018 ولقب هداف الدوري في المواسم الثلاثة الماضية.

وبات هاردن سادس لاعب في تاريخ الدوري الاميركي للمحترفين يحقق "تريبل دابل" في مباراته الأولى ضد فريقه السابق، مساهماً بشكل كبير في فوز فريقه الثاني على التوالي والـ24 في 37 مباراة هذا الموسم، في غياب نجمه الاخر كيفن دورانت المصاب.

وكان هاردن كشف عن رغبته بالرحيل قبل انطلاق الموسم الجديد وتحديدا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ملمحا الى امكانية انتقاله الى صفوف بروكلين نتس، قبل أن يفعلها منتصف الشهر قبل الماضي عقب انتقاده مستوى زملائه في الفريق اثر الخسارة امام لوس انجليس ليكرز حامل اللقب (100-117).

وتألق النجم الاخر كايري إيرفينغ في صفوف نتس بتسجيله 24 نقطة مع ست تمريرات حاسمة وخمس متابعات، وأضاف جو هاريس 19 نقطة وبروس براون 17 نقطة.

في المقابل، تعملق جون وول في صفوف هيوستن روكتس بتسجيله 36 نقطة، وأضاف فيكتور أولاديبو الذي كان ضمن صفقة انتقال هاردن الى نتس بانضمامه الى روكتس قادما من انديانا بيسرز، 33 نقطة مع سبع متابعات وخمس تمريرات حاسمة، وجايشين تايت "دابل دابل" مع 12 نقطة و10 متابعات، لكن دون تجنيب فريقهما الخسارة الثالثة عشرة تواليا.

وعزز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز صدارته للمنطقة الشرقية عندما ألحق الخسارة الثانية تواليا بيوتا جاز متصدر الدوري والمنطقة الغربية 131-123 بعد التمديد.

ويدين فيلادلفيا بفوزه الثاني على التوالي والـ24 في 36 مباراة حتى الان الى نجمه الكاميروني جويل إمبيد صاحب 40 نقطة و19 متابعة، بينها ثلاثية إدراك التعادل (118-118) قبل 6,5 ثوان من نهاية الوقت الأصلي.

واضاف توبياس هاريس 22 نقطة بينها 11 في الوقت الإضافي، والاسترالي بن سيمونس 17 نقطة.

وأنهى نجم يوتا جاز دونوفان ميتشل المباراة بتسجيله 33 نقطة مع ثماني متابعات وست تمريرات حاسمة، لكنه طرد في الوقت الاضافي.

ولم تكن حال لوس أنجليس ليكرز حامل اللقب وثاني المنطقة الغربية افضل من متصدرها ومني بخسارته الثانية تواليا عندما سقط أمام مضيفه ساكرامنتو كينغز 120-123.

وخاض ليكرز المباراة في غياب الثلاثي "الملك" ليبرون جيمس وأنطوني ديفيس بسبب الاصابة والاسباني مارك غاسول بسبب البروتوكول الصحي لـ "كوفيد-19".

في غيابهم، برز الألماني دينيس شرودر بتسجيله 28 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة وكايل كوزما صاحب 25 نقطة و13 متابعة، لكن دون تفادي الخسارة الثالثة عشرة هذا الموسم في 37 مباراة.

© 2021 AFP