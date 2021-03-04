دورة روتردام: تسيسيباس يعبر الى ربع النهائي بصعوبة

كوين سوك ANP/ا ف ب

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روتردام (هولندا) (أ ف ب)

بلغ اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف ثانيا الدور ربع النهائي من دورة روتردام الهولندية بفوز صعب على البولندي هوبرت هوركاش 6-4 و4-6 و7-5 الخميس.

وسيلتقي ابن الثانية والعشرين الذي تغلب على الاسباني رافايل نادال في طريقه الى بلوغ نصف نهائي استراليا المفتوحة الشهر الماضي، مع الروسي كارن خاتشانوف في الدور التالي.

وكان تسيتسيباس يخوض اول دورة له منذ خسارته امام الروسي دانييل ميدفيديف في نصف نهائي بطولة استراليا، وقد حسم المجموعة الاولى بكسر ارسال منافسه في الشوط العاشر.

ورد البولندي المغمور بحسم المجموعة الثانية في صالحه فارضا خوض مجموعة ثالثة. وبعدما اضاع تسيتسيباس فرصة لحسم المباراة في الشوط العاشر، نجح في ذلك في الشوط الثاني عشر.

ويعتبر تستسيباس المصنف سادسا عالميا مرشحا بقوة لاحراز اللقب لا سيما بعد خروج ميدفيديف المصنف اول والالماني الكسندر زفيريف.

وفي مباراتين اخريين، تغلب الاميركي الكسندر بوبيلك على مواطنه تومي بول 6-7 (5-7) و6-3 و6-1، والفرنسي جيريمي شاردي على البلجيكي دافيد غوفان 7-6 (7-3) و7-6 (7-5).

© 2021 AFP