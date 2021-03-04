دورة ميامي: كلايسترز توافق على المشاركة ببطاقة دعوة

ماثيو ستوكمان غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

وافقت البلجيكية كيم كلايسترز المصنفة أولى عالميا سابقا والتي عادت عن اعتزالها على بطاقة الدعوة التي وجهت إليها للمشاركة في دورة ميامي لكرة المضرب إحدى دورات البرمير الالزامية للاعبات المحترفات

إعلان اقرأ المزيد

ميامي (أ ف ب)

وافقت البلجيكية كيم كلايسترز المصنفة أولى عالميا سابقا والتي عادت عن اعتزالها مرتين على بطاقة دعوة للمشاركة في دورة ميامي لكرة المضرب إحدى دورات البرمير الالزامية للاعبات المحترفات، بحسب ما أعلن المنظمون الأربعاء.

وقال جيمس بلايكون مدير الدورة المقرر اقامتها من 22 آذار/مارس الحالي حتى 4 نيسان/إبريل المقبل "نحن متحمسون جداً لعودة كيم إلى ميامي".

وأضاف "هي لاعبة رائعة وانسانة مميزة".

وقررت كلايسترز البالغة 37 عاما والام لثلاثة أطفال، أن تعود إلى ملاعب كرة المضرب العام الماضي بعد فترة غياب استمرت سبعة أعوام، بعد اعتزال اول عام 2007 لتعود في عام 2009 وتعتزل مرة ثانية.

غير أن هذه العودة اصطدمت بواقع تفشي فيروس كورونا ما أدى إلى الغاء العديد من الدورات، حيث لم تتمكن البلجيكية من ضرب الكرة في عام 2021.

وستكون مشاركة كلايسترز في دوري ميامي الاولى منذ أن خسرت في الدور الاوّل لبطولة استراليا المفتوحة 2011.

وسبق للبلجيكية أن فازت بلقب الدورة مرتين عامي 2005 و2010، فيما كان آخر ظهور لها على ملاعب ولاية فلوريدا في عام 2012.

وكانت كلايسترز الفائزة بـ41 لقبا للفردي، وافقت ايضاً على بطاقة الدعوة من منظمي دورة تشارلستون المقرر اقامتها من 5 حتى 11 نيسان/أبريل المقبل.

ويتضمن سجل البلجيكية 4 ألقاب كبرى حيث فازت ببطولتي الولايات المتحدة الاميركية المفتوحة أعوام 2005 و2009 حين شاركت ببطاقة دعوة على اثر عودتها للمرة الاولى عن اعتزالها و2010، واستراليا المفتوحة عام 2011.

© 2021 AFP