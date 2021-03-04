رئيس الحكومة الليبي المكلف يقدم تشكيلة حكومته الى البرلمان (بيان)

الليبي عبد الحميد دبيبة مشاركا عبر الفيديو في اجتماع للحوار بين الليبيين في الثالث من شباط/فبراير 2021

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طرابلس (أ ف ب)

أعلن رئيس الحكومة الليبي المكلف عبد الحميد الدبيبة الخميس تسليم تشكيلته الحكومية إلى مجلس النواب قبل جلسة ثقة مقررة الإثنين.

وقال مكتبه في بيان "التزاما بخارطة الطريق المحددة في الاتفاق السياسي" سلمّ الدبيبة تشكيلة الحكومة إلى "هيئة رئاسة مجلس النواب". ولم يذكر البيان أي أسماء مقترحة.

ومن المقرّر عقد جلسة لمجلس النواب للتصويت على منح الثقة للحكومة الإثنين في سرت الواقعة بين طرابلس (غرب) وبرقة (شرق)، وهما المنطقتان اللتان تتنازعان السلطة في ليبيا على خلفية تدخلات أجنبية.

وانتخب عبد الحميد الدبيبة (61 عاما) في 5 شباط/فبراير الجاري رئيسا للوزراء للفترة الانتقالية في ليبيا، من جانب المشاركين في الحوار السياسي الذي أطلق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بين الأطراف الليبيين في سويسرا برعاية الأمم المتحدة.

وتوافق ملتقى الحوار السياسي الليبي في شباط/فبراير على اختيار سلطة تنفيذية جديدة بقيادة الدبيبة ومجلسًا رئاسيًا من ثلاثة أعضاء برئاسة محمد المنفي.

وأمام الدبيبة مهلة حتى 19 آذار/مارس للحصول على ثقة مجلس النواب قبل بدء التحدي الأصعب المتمثل بتوحيد المؤسسات وقيادة المرحلة الانتقالية حتى موعد الانتخابات العامة في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021.

وكان الدبيبة قد قدّم "رؤية" لتشكيل حكومته إلى البرلمان، تتضمن برنامج عملها وآلية اختيار التشكيلة الوزارية.

بحسب خارطة الطريق التي أعدتها الامم المتحدة فان "30% على الاقل من المناصب في رئاسة الحكومة والوزراء ونواب الوزراء" يجب أن توكل الى نساء لكن ايضا الى الشباب الذين كانوا مستبعدين لفترة طويلة عن دوائر السلطة.

ومن المفترض أن تحل الحكومة الجديدة بدلا من حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج ومقرها طرابلس، ومن السلطات الموازية في الشرق.

وليبيا غارقة في الفوضى على خلفية الانقسامات السياسية منذ إطاحة نظام معمر القذافي في العام 2011.

© 2021 AFP