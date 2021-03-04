ميغن ماركل تلمّح إلى أن قصر باكنغهام يعمد إلى "ترويج لأكاذيب" عنها وعن الأمير هاري

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واشنطن (أ ف ب)

لمّحت ميغن ماركل في مقابلة عرضت شبكة "سي بي اس" الأميركي مقاطع منها مساء الأربعاء، إلى أن قصر باكنغهام يعمد إلى "ترويج الأكاذيب" عنها وعن زوجها الأمير هاري.

قالت ماركل ردا على سؤال عما يمكن أن يكون موقف القصر الملكي من التصريحات التي تطلقها "لا أدري كيف يمكن أن يتوقعوا أن باستطاعتنا بعد كل هذا الوقت أن نلتزم الصمت بكل بساطة إذا كانت المؤسسة المؤسسة تؤدي دوراً نشطاً في ترويج الأكاذيب عنا".

وسُجّلت المقابلة التي أجرتها النجمة التلفزيونية الأميركية أوبرا وينفري، قبل نشر صحيفة "تايمز" البريطانية معلومات عن أن شكوى بممارسة مضايقات على موظفين لديها قدمت ضد ماركل عندما كانت تعيش في قصر كنسينغتون في لندن.

في وقت سابق، قال قصر باكنغهام في بيان غير عادي إنه يشعر "بقلق بالغ" من الاتهامات التي أوردتها الصحيفة ووجهها موظفون سابقون لدوق ودوقة ساسكس.

واضاف "ستتم دعوة الموظفين المعنيين في ذلك الوقت بمن فيهم الذين غادروا العائلة الملكية للمشاركة لمعرفة ما إذا كان يمكن استخلاص أي نتيجة". وأد قصر باكنغهام أنه "لا يتسامح ولن يتسامح مع المضايقات التي يتعرض لها أفراد الأسرة الملكية".

© 2021 AFP