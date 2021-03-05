الأمم المتحدة تؤكد أنها لم تتلق حتى الآن أي دليل على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة

دانيال سليم ا ف ب/ارشيف

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جنيف (أ ف ب)

أكدت الأمم المتحدة الجمعة أنها لم تتلق حتى الآن أي إثبات من حكومة الإمارات العربية المتحدة على أن الشيخة لطيفة على قيد الحياة.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد طلبت دليلا على أن ابنة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد المكتوم، لا تزال على قيد الحياة. ولكن ردا على سؤال حول ما إذا تم تقديم إثبات على ذلك، قال المتحدث روبرت كولفيل للصحافيين "لا، لم يحصل ذلك بعد".

وأكد المتحدث حصول اتصالات بين المفوضية السامية وممثلين عن دولة الإمارات في جنيف لكن من دون نتائج تذكر.

وكانت الأمم المتحدة طلبت في 19 شباط/فبراير من دولة الإمارات إثبات أن الشيخة، ابنه حاكم دبي رئيس الوزراء الإماراتي، لا تزال على قيد الحياة بعدما أكدت في تسجيلات مصوّرة بثها الاعلام البريطاني في وقت سابق، أنها "رهينة" وتخشى على حياتها.

ولم تٌشاهد الشيخة لطيفة البالغة 35 عاما في العلن منذ محاولتها الفاشلة الهرب من دولة الإمارات في آذار/مارس 2018.

وذكرت "بي بي سي" أن المقاطع التي بثتها تم تصويرها بعد قرابة عام على اعتقال لطيفة وإعادتها إلى دبي. وتظهر في المقاطع جالسة بانحناء في زاوية مكان قالت إنه حمام.

وتم بث المقاطع المصورة غير المؤرخة في وقت عبر أصدقاء لطيفة عن القلق إزاء توقفهم عن تلقي أي رسائل سرية منها، بحسب "بي بي سي".

وفي بيان الشهر الماضي شددت العائلة الحاكمة في دبي على أن الشيخة لطيفة "تتلقى العلاج في منزلها".

وقالت سفارة دولة الإمارات في لندن إن "وضعها إلى تحسن"، مضيفة "نأمل في أن تستأنف النشاطات العامة في الوقت المناسب".

© 2021 AFP