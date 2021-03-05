بطولة إسبانيا: فالنسيا يقلب الطاولة على فياريال في الوقت القاتل

جيرار مورينو يحتفل بعد تسجيله لفريق فياريال في مرمى مضيفه فالنسيا خلال لقاء الفريقين في الدوري الإسباني لكرة القدم، فالنسيا في 5 اذار/مارس 2021

إعلان اقرأ المزيد

مدريد (أ ف ب)

قلب فالنسيا الطاولة على ضيفه وجاره فياريال وحوله تخلفه أمامه الى فوز 2-1 بهدفين في الوقت القاتل الجمعة في افتتاح المرحلة السادسة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعدما كان منافسا على الصدارة، تراجعت نتائج فريق المدرب أوناي إيمري وفشل في تحقيق الفوز لثماني مراحل متتالية، وتحديدا منذ فوزه في الثامن من كانون الأول/ديسمبر على سلتا فيغو خارج ملعبه 4-صفر، إضافة لخروجه من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس على يد ليفانتي.

وبدا فريق "الغواصة الصفراء" الجمعة في طريق العودة بانتصاره الأول في ملعب فالنسيا منذ كانون الأول/ديسمبر 2017 بعدما تقدم حتى الدقيقتين الأخيرتين بفضل ركلة جزاء نفذها في الدقيقة 40 هدافه جيرارد مورينو الذي سجل الأهداف الخمسة الأخيرة لفريقه في الدوري ورفع رصيده الى 15 هدفا في المركز الثالث على لائحة الهدافين.

لكن فالنسيا خطف التعادل في الدقيقة 88 من ركلة جزاء أيضا نفذها كارلوس سولر قبل أن يهديه البديل البرتغالي غونسالو غويديس هدف الفوز السابع هذا الموسم في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وتحضر فياريال بهزيمته الخامسة بأسوأ طريقة لمواجهته الخميس المقبل خارج أرضه مع دينامو كييف الأوكراني في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، بعدما تجمد رصيده عند 37 نقطة في المركز السابع، فيما ابتعد فالنسيا عن منطقة الخطر نسبيا بعدما رفع رصيده الى 30 نقطة في المركز الحادي عشر موقتا.

© 2021 AFP