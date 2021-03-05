بطولة إيطاليا: ميلان ويوفي لدعسة ناقصة من إنتر الساعي لفوز سابع توالياً

ميغيل ميدينا ا ف ب

التشيلي أليكسيس سانشيس يحتفل بهدفه الثاني لصالح إنتر ميلان في مرمى مضيفه بارما، في 4 آذار/مارس 2021

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ميلانو (أ ف ب)

يسعى إنتر متصدر الدوري الايطالي لكرة القدم إلى تحقيق فوزه السابع توالياً عندما يستقبل أتالانتا الرابع الإثنين في قمة مباريات المرحلة 26، فيما يأمل ميلان الثاني ويوفنتوس الثالث الاستفادة من دعسة ناقصة للمتصدر لتضييق الخناق على "نيراتسوري" عندما يستضيف الأول لاتسيو السابع السبت، ويحل الثاني ضيفاً على فيرونا الاحد.

ويستقبل إنتر (59 نقطة) أتالانتا (يتساوى مع يوفنتوس برصيد 49 نقطة لكل منهما) على خلفية تحقيقه ستة انتصارات متتالية، إحداها على ميلان 3-صفر، ما سمح له بالتصدر ثم الابتعاد عن "روسونيري".

ووسع فريق المدرب أنتونيو كونتي الفارق الى ست نقاط بعد تحقيقه فوزه الثامن عشر هذا الموسم على بارما 2-1 بفضل ثنائية التشيلي أليكسيس سانشيس الذي اعتبر نفسه "كأسد في القفص وكلما لعبت، تتحسن مشاعري".

تابع كونتي عمله كمدرب "ديموقراطي" وطالب سانشيس والمدافع الدولي المغربي أشرف حكيمي ببذل المزيد، خصوصاً انه يدرك صعوبة الاستحقاقات التي تنتظر فريقه ما يفسر منح المهاجم الارجنتيني لاوتارو مارتينيس فترة راحة في مباراته الاخيرة.

ويأمل "نيراتسوري" مواصلة مشواره على هذا المنوال من أجل إحراز اللقب الأول منذ 2010 حين توج بالثلاثية التاريخية بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

من ناحيته، يأمل أتالانتا في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى وهو يواجه المتصدر متسلحاً بسلسلة من 4 انتصارات توالياً في الدوري على كل من كالياري، نابولي، سمبدوريا وكروتوني.

ويدرك رجال المدرب جان بييرو غاسبيريني أن طريق التأهل الاوروبي لدوري الابطال في الموسم المقبل يمر بإنتر في حال أراد البقاء في هذا السباق.

وينتظر أتالانتا استحقاقاً مهماً في 16 شباط/فبراير الحالي عندما يخوض رحلة مصيرية أمام ريال مدريد الإسباني في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية بعدما كان خسر ذهاباً بنتيجة 1-صفر.

-كيسييه بدلا من إبراهيموفيتش-

تردت نتائج ميلان الثاني (53 نقطة) في الفترة الأخيرة، فلم يفز سوى مرة واحدة في مبارياته الأربع الأخيرة في الـ"سيري أ" مقابل خسارتين وتعادل.

تقلق راحة مدرب ميلان ستيفانو بيولي كثرة الاصابات في صفوف فريقه، وذلك قبل أن ينتقل لمواجهة هيلاس فيرونا، لكن مع التصميم على عدم هدر المزيد من النقاط في حال أراد الابقاء على آماله بالفوز بلقب الدوري للمرة الاولى منذ عام 2011.

وعبّر بيولي عن قلقه من الاصابات وغياب نجمه المخضرم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش للسبب ذاته قائلاً "أنا قلق بشأن الاصابات خصوصا انها لحظة حاسمة في الموسم".

ويدرك المدرب الإيطالي أن مهمته لن تكون سهلة بمواجهة فيرونا الساعي الى حجز مقعد أوروبي في الموسم المقبل والذي "فرمل" يوفنتوس بتعادله معه 1-1 وفاز على نابولي 3-1 في الأسابيع الأخيرة.

وبإمكان ميلان أن يعتمد على تألق لاعب وسطه العاجي فرانك كيسييه صاحب 10 أهداف في مختلف المسابقات هذا الموسم، منها 9 من علامة الجزاء وهدفه الأوروبي الأول.

قال كيسييه "نعم، أسجل الكثير من الأهداف من ركلات الجزاء، ولكن ليس من السهل تسجيل ركلات الجزاء".

وقرر ابن الـ24 عاماً أن يأخذ على عاتقه مهمة تسديد تلك الركلات بعد فشل إبراهيموفيتش في هذا "الامتحان".

-يوفنتوس المتعب ولاتسيو المرتاح-

يحتل يوفنتوس المركز الثالث متساوياً مع أتالانتا (49 نقطة لكل منهما)، ولكن مع مباراة مؤجلة متأخراً بفارق 10 نقاط عن إنتر.

يعايش مدرب "السيدة العجوز" أندريا بيرلو واقع قيادة فريقه الى لقبه العاشر تواليا، ولكن عليه بداية أن يرفع من مستوى معنويات لاعبيه عندما يستقبلون في استحقاقهم الاوروبي بورتو البرتغالي الفائز 2-1 في ذهاب ثمن نهائي المسابقة القارية الأعرق.

ويعود آخر انتصار للنادي التوريني بلقب دوري الابطال إلى ما قبل 25 عاماً.

قال بيرلو بعد الفوز المريح على سبيتسيا بثلاثية نظيفة الثلاثاء "نحاول أن نستعيد بعض اللاعبين المصابين، ولكن لا شيء مؤكد".

يستمر غياب لاعب الوسط الدولي الارجنتيني باولو ديبالا، وثنائي الدفاع ليوناردو بونوتشي وجورجيو كييليني والكولومبي خوان كوادرادو، واصيب قلب دفاعه الهولندي ماتيس دي ليخت قبل انطلاق مباراته امام سبيتسيا.

كما يواجه بيرلو منافسه نادي العاصمة روما من دون لاعبه الجناح الشاب جانلوكا فرابوتا الموقوف مباراة واحدة، فيما أصيب لاعب الوسط الأوروغوياني رودريغو بنتانكور بفيروس كورونا.

يتسلح يوفنتوس بنجاعة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو متصدر ترتيب الهدافين مع 20 هدفا في 21 مباراة، وبانتصاراته على ملعبه "أليانز ستاديوم" إذ فاز في مبارياته الست الاخيرة في الدوري، محافظاً على نظافة شباكه في الأربع الاخيرة منها.

وبخلاف يوفنتوس، المثقل بضغط تتابع المباريات، يحل لاتسيو ضيفاً عليه بعدما حصل على فترة راحة اثر تأجيل مباراته أمام تورينو المتخمة صفوفه بإصابات جائحة "كوفيد-19".

ولم يخض تورينو مباراتيه الاخيرتين امام ساسوولو ولاتسيو بسبب فيروس كورونا، علما أنه يتحضر لخوض مباراة خارج ملعبه امام كروتوني الأحد.

نابولي ومدربه جينارو غاتوزو يمران بمرحلة صعبة مع ضغوطات كبيرة على كاهل لاعب ميلان السابق بعد سلسلة من النتائج السيئة.

ويحتل نابولي المركز السادس برصيد 44 نقطة متأخرا بفارق 5 نقاط عن أتالانتا صاحب المركز الثالث الأخير المؤهل لدوري الأبطال.

يستقبل النادي الجنوبي ضيفه بولونيا مدركاً أهمية النقاط الثلاث خصوصا بعد تفريطه بفوزه في الدقائق القاتلة أمام ساسوولو ليخرج متعادلاً 3-3، وقبل سلسلة من ثلاث مواجهات قمة في غضون 7 ايام، منها إثنتان على ملعبه أمام ميلان في المرحلة 27 ويوفنتوس في مباراة مؤجلة من المرحلة الثالثة، ليخوض رحلة محفوفة بالمخاطر امام روما ضمن منافسات المرحلة 28.

© 2021 AFP