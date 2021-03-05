غوارديولا لن يسمح للاعبيه المهددين بالحجر بالانضمام الى منتخباتهم

المدرب الإسباني جوزيب غوارديولا (يسار) لحظة استبداله الأرجنتيني سيرخيو أغويرو ضد ارسنال في الدوري الانكليزي لكرة القدم، مانشستر، شمال غرب انكلترا، في 17 تشرين الاول/اكتوبر 2020

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لندن (أ ف ب)

انضم المدرب الإسباني لمانشستر سيتي الإنكليزي جوسيب غوارديولا الى نظيره الألماني في ليفربول يورغن كلوب، بالتأكيد أنه لن يسمح للاعبيه بالانضمام الى منتخبات بلدانهم إذا كانوا من أولئك المطالبين بالحجر الصحي بعد العودة.

وبموجب البروتوكولات الصحية الحالية لمكافحة فيروس كورونا، يخضع اللاعبون الذين يصلون الى بريطانيا من دول "القائمة الحمراء"، بينها البرازيل والأرجنتين، للحجر في الفنادق لمدة 10 أيام.

وأعطى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الأندية حق التمنع عن السماح للاعبيها بالانضمام الى المنتخبات الوطنية خلال النافذة الدولية هذا الشهر والتي تشمل مباريات في تصفيات مونديال قطر 2022، إذا كانوا من ضمن دول "القائمة الحمراء".

وقال كلوب في وقت سابق هذا الأسبوع إنه لن يسمح لبعض اللاعبين بالسفر وحذو حذوه العديد من مدربي الدوري الإنكليزي الممتاز.

وشدد غوارديولا الجمعة على أنه لم يرغب يوما في منع اللاعبين من تمثيل منتخبات بلدانهم، لكنه سيضطر الى ذلك هذه المرة، لاسيما أن فريقه قريب من حسم لقب الدوري الممتاز حيث يبتعد بفارق 14 نقطة عن جاره اللدود مانشستر يونايتد بعدما خاض كل منهما 27 مباراة من أصل 38.

ورأى "من غير المنطقي أن ينضم اللاعبون للمنتخب الوطني ثم العودة والدخول في حجر لمدة 10 أيام. لقد عملنا بجهد هائل لمدة سبعة أو ثمانية أو تسعة أشهر، وبعد فترة التوقف الدولية يأتي الجزء الجَدّي من الموسم. و(إذا) لم يكن باستطاعة ربما ستة، سبعة، ثمانية، تسعة لاعبين مهمين من اللعب لمدة عشرة أيام، فهذا غير منطقي".

وشدد "لن يسافروا. هذا أمر مؤكد. إذا تمكنوا من السفر واللعب مع المنتخب الوطني والعودة مباشرة الى التدريب، فسيسمح لهم بالسفر".

وقام بعض الدول بتغيير مواعيد المباريات في محاولة لتجنب قيود السفر، بينها البرتغال بطلة أوروبا التي أعلنت أنها ستلعب مباراتها المقررة على أرضها في تصفيات كأس العالم ضد أذربيجان في تورينو الإيطالية، بينما ستتواجه النروج مع تركيا في ملقة الإسبانية.

وقال المدرب البرتغالي لتوتنهام الإنكليزي جوزيه مورينيو إنه يريد التريث لمعرفة ما إذا سيتم نقل مكان المزيد من المباريات قبل اتخاذ قرار بشأن لاعبيه، موضحا "دعونا نرى ما سيحدث، وأين ستقام المباريات. للأندية بالطبع الحق في حماية أنفسها ويورغن (كلوب) محق، فالأندية تدفع رواتب اللاعبين".

© 2021 AFP