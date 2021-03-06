الدوري الأميركي للمحترفين: ديترويت يحرّر غريفين من عقده

غريغوري شيموس غيتي/غيتي عبر ا ف ب

سيصبح بلايك غريفين لاعبا حرا من عقده مع ديترويت بيستونز في دوري ان بي ايه

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لوس انجليس (أ ف ب)

سيصبح بلايك غريفين لاعباً حراً بعد توصله إلى اتفاق الجمعة مع فريقه ديترويت بيستونز المشارك في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين لتحريره من عقده.

وعجز بيستونز عن بيع عقد اللاعب البالغ 32 عاما والذي شارك 6 مرات في مباراة كل النجوم.

ويريد بيستونز تجديد الدماء في صفوفه، فيما يدين غريفين للنادي بـ36,6 مليون دولار للفترة المتبقية من عقده لهذا الموسم.

قال توم غورز مالك النادي "كان بلايك ممثلا رائعا لامتيازنا ولمدينة ديترويت. اخلاقياته في العمل ومقاربته للعبة ساهمتا كثيرا في ثقافتنا. كان محترفا بارعا ونتمنى له استمرار النجاح".

غريفين الذي لم يلعب منذ 12 شباط/فبراير الماضي، بلغ معدله 12,3 نقطة و5,2 متابعات و31,3 دقيقة في 20 مباراة هذا الموسم.

وترغب عدة اندية بضمه كما ذكرت تقارير صحافية، على غرار بروكلين نتس، غولدن ستايت ووريرز وبورتلاند ترايل بلايزرز.

ويحتل بيستونز راهنا المركز الاخير في ترتيب المنطقة الشرقية مع 10 انتصارات و26 خسارة.

وكان غريفين الخيار الاول في لائحة الدرافت لعام 2009 عندما اختاره لوس انجليس كليبرز. بلغ معدله 21,4 نقطة و8,7 متابعات في 642 مباراة مع كليبرز وديترويت.

© 2021 AFP