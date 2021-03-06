بطولة ألمانيا: لايبزيغ ينتزع الصدارة موقتا ويشدد الضغط على بايرن قبل "الكلاسيكر"

رالف اورلوفسكي تصوير مشترك/ا ف ب

لاعبو لايبزيغ يحتفلون بالهدف الثاني في مرمى مضيفهم فرايبورغ 3-صفر في الدوري الالماني في السادس من آذار/مارس 2021.

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برلين (أ ف ب)

واصل لايبزيغ انتفاضته المحلية عندما تغلب على مضيفه فرايبورغ بثلاثية نظيفة السبت، وانتزع مؤقتا صدارة الدوري الألماني لكرة القدم مشددا الضغط على المتصدر السابق وحامل اللقب بايرن ميونيخ قبل الـ"كلاسيكر" قمة المرحلة الرابعة والعشرين ضد بوروسيا دورتموند لاحقا.

وانتظر لايبزيغ حتى الدقيقة 41 لافتتاح التسجيل عبر لاعب وسطه الفرنسي كريستوفر نكونكو بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تلقيه كرة من الدولي الدنماركي يوسف بولسن بعد تشتيت خاطئ للكرة من الحارس فلوريان مولر.

وأمَّن نكونكو فوز فريقه عندما صنع الهدف الثاني بتمريرة الى النروجي ألكسندر سورلوث داخل المنطقة تابعها بيسراه في المرمى (64).

وحذا سورلوث حذو نكونكو وصنع الهدف الثالث للدولي السويدي إميل فورسبرغ، بديل الاسباني داني أولمو، عندما مرر له كرة خارج المنطقة سددها قوية بيسراه واسكنها الزاوية اليمنى لمرمى فرايبورغ (79).

وهو الفوز السادس تواليا للايبزيغ في الدوري وتحديدا منذ خسارته امام مضيفه ماينتس 2-3 في 23 كانون الثاني/يناير الماضي في المرحلة الثامنة عشرة.

ورفع لايبزيغ رصيده الى 53 نقطة بفارق نقطة واحدة امام بايرن ميونيخ المتصدر السابق وبطل الاعوام الثمانية الاخيرة.

ودخل لايبزيغ المباراة منتشيا ببلوغه الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية عقب تغلبه على فولفسبورغ 2-صفر الاربعاء الماضي، وأكد اليوم استعداده الجيد لقمته المرتقبة ضد مضيفه ليفربول الانكليزي في اياب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا الاربعاء المقبل على ملعب "بوشكاش أرينا" والذي كان خسر على ارضيته صفر-2 ذهابا.

ونقلت المباراتان القاريتان الى العاصمة المجرية بسبب قيود السفر المفروضة في ألمانيا وبريطانيا بسبب فيروس كورونا.

- اول خسارة لفولفسبورغ في عشر مباريات -

ووسَّع لايبزيغ الفارق الى تسع نقاط بينه وبين مطارده المباشر فولفسبورغ الذي مني بخسارته الاولى في مبارياته العشر الاخيرة عندما سقط امام مضيفه هوفنهايم 1-2.

وبكّر هوفنهايم بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثامنة عبر النمسوي كريستوف باومغارتنر، وأدرك فولفسبورغ التعادل بعد ربع ساعة عبر الهولندي فوت فيخورست (23)، لكن الدولي الكرواتي أندري كراماريتش سجل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 41.

وفشل اينتراخت فرانكفورت في استغلال خسارة فولفسبورغ للحاق به الى المركز الثالث بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه شتوتغارت 1-1.

وسجل هدفا المباراة في دقيقتين، حيث كان شتوتغارت البادئ بهز الشباك عبر النمسوي ساشا كالايدييتش (68)، ورد اينتراخت فرانكفورت بعد دقيقة بواسطة الدولي الصربي فيليب كوستيتش (69).

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها فرانكفورت في تحقيق الفوز بعد الخسارة امام فيردر بريمن 1-2 في المرحلة الماضية والتي جاءت بعد 11 مباراة دون خسارة.

ورفع اينتراخت فرانكفورت رصيده الى 43 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف فولفسبورغ.

وعاد باير ليفركوزن الى سكة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين وخسارة وذلك عندما تغلب على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-صفر في ثاني مباريات القمة في المرحلة.

ويدين باير ليفركوزن بفوزه الى هدافه الدولي التشيكي باتريك شيك الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 77.

وخطف باير ليفركوزن المركز الخامس مؤقتا بفارق نقطة واحدة امام بوروسيا دورتموند، وعمق جراح بوروسيا موشنغلادباخ عندما الحق به الخسارة الثالثة على التوالي والرابعة في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

وتنفس هرتا برلين الصعداء بفوزه القاتل على ضيفه أوغسبورغ بهدفين للدولي التشيكي كريستوف بيونتيك (62) والبلجيكي دودي لوكيباكيو (90 من ركلة جزاء) مقابل هدف للسلوفاكي لاسلو بينيس (2).

وهو الفوز الخامس لهرتا برلين هذا الموسم والاول في مبارياته العشر الاخيرة وتحديدا منذ تغلبه على ضيفه شالكه 3-صفر في الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي كولن مع فيردر بريمن، وأرمينيا بيليفيلد مع أونيون برلين.

© 2021 AFP