بطولة ألمانيا: ليفاندوفسكي يقود بايرن لقلب الطاولة على دورتموند في "الكلاسيكر" وتعزيز الصدارة

غونتر شيفمان تصوير مشترك/ا ف ب

البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ يحتفل بهدفه الثالث في مرمى بوروسيا دورتموند (4-2) في الدوري الالماني في السادس من آذار/مارس 2021.

إعلان اقرأ المزيد

برلين (أ ف ب)

قاد المهاجم الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي فريقه الحالي بايرن ميونيخ حامل اللقب الى قلب الطاولة على ضيفه وفريقه السابق بوروسيا دورتموند بتسجيله ثلاثية حسمت "الكلاسيكر" 4-2 في قمة المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة المانيا في كرة القدم.

وضرب بوروسيا دورتموند بقوة في بداية المباراة بتسجيله ثنائية في الدقيقتين الثانية والتاسعة عبر النروجي ارلينغ هالاند رافعا رصيده الى 19 هدفا في المركز الثاني على لائحة الهدافين مشاركة مع مهاجم اينتراخت فرانكفورت الدولي البرتغالي اندريه سيلفا.

لكن الضيوف دفعوا ثمن التقدم المبكر غاليا لأن النادي البافاري رد بقوة أيضا محققا "ريمونتادا" رائعة سجل من خلالها أربعة أهداف كان بطلها ليفاندوفسكي بـ"هاتريك" في الدقائق 26 و44 و90 رافعا رصيده الى 31 هدفا هذا الموسم في صدارة لائحة الهدافين، بعدما منحه ليون غوريتسكا التقدم للمرة الاولى في المباراة في الدقيقة 88 بتسجيله الهدف الثالث.

وهو الكلاسيكر السادس على التوالي الذي يسجل فيه ليفاندوفسكي ثنائية على الاقل، علما بأنه هدافه التاريخي في الدوري برصيد 21 هدفا بينها 20 منها مع بايرن.

وعزز بطل اوروبا والعالم غلته برصيد 55 نقطة مستعيدا الصدارة بفارق نقطتين من لايبزيغ الذي انتزعها مؤقتا ولمدة ثلاث ساعات عقب فوزه الكبير على مضيفه فرايبورغ بثلاثية نظيفة.

في المقابل، تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند 39 نقطة بخسارته التاسعة هذا الموسم والاولى بعد فوزين متتاليين وتراجع الى المركز السادس.

وجاءت خسارة دورتموند قبل استضافته اشبيلية الاسباني الثلاثاء المقبل في اياب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا علمًا أنه فاز 2-3 ذهابًا خارج ارضه.

وخاض الفريق الاصفر المباراة في غياب اكثر من لاعب اساسي ابرزهم الانكليزي جايدون سانشو والبرتغالي رافايل غيريرو والبلجيكي اكسل فيتسل.

- ثنائية مبكرة -

ودخل دورتموند المباراة بأفضل طريقة ممكنة فافتتح التسجيل مبكرا بتسديدة قوية لهالاند بيسراه من خارج المنطقة ارتطمت بقدم جيروم بواتنغ وعانقت الزاوية اليسرى للحارس العملاق مانويل نوير (2).

وعزز دورتموند تقدمه بهجمة منسقة مرر على اثرها المدافع الدولي البلجيكي توما مونييه كرة من الجهة اليمنى الى اليسرى الى نيكو شولتس فمررها خلف الدفاع الى الدولي البلجيكي ثورغان هازار داخل المنطقة فهيأها الى هالاند امام المرمى فتابعها بيسراه (9).

وكاد ليفاندوفسكي يفعلها ويقلص الفارق من تسديدة قوية بيسراه من مسافة قريبة بجوار القائم الايسر (20).

ونجح فريق المدرب هانزي فليك في تقليص الفارق عندما وصلت الكرة الى لورا سانيه داخل المنطقة فتلاعب بشولتش وسددها زاحفة تابعها ليفاندوفسكي داخل المرمى (26).

وأبعد حارس دورتموند السويسري مارفين هيتز تسديدة قوية زاحفة للفرنسي كينغسلي كومان من داخل المنطقة (28).

وحصل كومان على ركلة جزاء اثر عرقلة كومان من السوري الاصل محمود دحود فانبرى لها الاختصاصي ليفاندوفسكي بنجاح مدركا التعادل (44).

وكاد كومان يمنح التقدم للنادي البافاري مطلع الشوط الثاني عندما استغل كرة مرتدة من الحارس اثر تسديدة قوية ليوشوا كيميش من خارج المنطقة لكن الاخير تصدى لها للمرة الثانية (48).

وأثمر ضغط بايرن ميونيخ هدفا ثالثا سجله غوريتسكا بتسديدة على الطاير من داخل المنطقة اثر كرة مرتدة من مونييه فأسكنها الزاوية اليمنى للحارس (88).

وعزز ليفاندوفسكي بهدفه الثالث اثر تلقيه كرة من الكندي الفونسو ديفيس فسددها قوية بيمناه زاحفة من خارج المنطقة على يمين الحارس (90).

- لايبزيغ يواصل انتفاضته المحلية -

واصل لايبزيغ انتفاضته المحلية عندما تغلب على مضيفه فرايبورغ بثلاثية نظيفة.

وانتظر لايبزيغ حتى الدقيقة 41 لافتتاح التسجيل عبر لاعب وسطه الفرنسي كريستوفر نكونكو بتسديدة بيمناه من داخل المنطقة اثر تلقيه كرة من الدولي الدنماركي يوسف بولسن بعد تشتيت خاطئ للكرة من الحارس فلوريان مولر.

وأمَّن نكونكو فوز فريقه عندما صنع الهدف الثاني بتمريرة الى النروجي ألكسندر سورلوث داخل المنطقة تابعها بيسراه في المرمى (64).

وحذا سورلوث حذو نكونكو وصنع الهدف الثالث للدولي السويدي إميل فورسبرغ، بديل الاسباني داني أولمو، عندما مرر له كرة خارج المنطقة سددها قوية بيسراه واسكنها الزاوية اليمنى لمرمى فرايبورغ (79).

وهو الفوز السادس تواليا للايبزيغ في الدوري وتحديدا منذ خسارته امام مضيفه ماينتس 2-3 في 23 كانون الثاني/يناير الماضي في المرحلة الثامنة عشرة.

ودخل لايبزيغ المباراة منتشيا ببلوغه الدور نصف النهائي لمسابقة الكأس المحلية عقب تغلبه على فولفسبورغ 2-صفر الاربعاء الماضي، وأكد اليوم استعداده الجيد لقمته المرتقبة ضد مضيفه ليفربول الانكليزي في اياب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال اوروبا الاربعاء المقبل على ملعب "بوشكاش أرينا" والذي كان خسر على ارضيته صفر-2 ذهابا.

ونقلت المباراتان القاريتان الى العاصمة المجرية بسبب قيود السفر المفروضة في ألمانيا وبريطانيا بسبب فيروس كورونا.

- اول خسارة لفولفسبورغ في عشر مباريات -

ووسَّع لايبزيغ الفارق الى تسع نقاط بينه وبين مطارده المباشر فولفسبورغ الذي مني بخسارته الاولى في مبارياته العشر الاخيرة عندما سقط امام مضيفه هوفنهايم 1-2.

وبكّر هوفنهايم بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثامنة عبر النمسوي كريستوف باومغارتنر، وأدرك فولفسبورغ التعادل بعد ربع ساعة عبر الهولندي فوت فيخورست (23)، لكن الدولي الكرواتي أندري كراماريتش سجل هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 41.

وفشل اينتراخت فرانكفورت في استغلال خسارة فولفسبورغ للحاق به الى المركز الثالث بسقوطه في فخ التعادل امام ضيفه شتوتغارت 1-1.

وسجل هدفا المباراة في دقيقتين، حيث كان شتوتغارت البادئ بهز الشباك عبر النمسوي ساشا كالايدييتش (68)، ورد اينتراخت فرانكفورت بعد دقيقة بواسطة الدولي الصربي فيليب كوستيتش (69).

وهي المباراة الثانية على التوالي التي يفشل فيها فرانكفورت في تحقيق الفوز بعد الخسارة امام فيردر بريمن 1-2 في المرحلة الماضية والتي جاءت بعد 11 مباراة دون خسارة.

ورفع اينتراخت فرانكفورت رصيده الى 43 نقطة في المركز الرابع بفارق نقطتين خلف فولفسبورغ.

وعاد باير ليفركوزن الى سكة الانتصارات بعد تعادلين متتاليين وخسارة وذلك عندما تغلب على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1-صفر في ثاني مباريات القمة في المرحلة.

ويدين باير ليفركوزن بفوزه الى هدافه الدولي التشيكي باتريك شيك الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 77.

وخطف باير ليفركوزن المركز الخامس من بوروسيا دورتموند، وعمق جراح بوروسيا موشنغلادباخ عندما الحق به الخسارة الثالثة على التوالي والرابعة في مبارياته الخمس الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الفوز.

وتنفس هرتا برلين الصعداء بفوزه القاتل على ضيفه أوغسبورغ بهدفين للدولي التشيكي كريستوف بيونتيك (62) والبلجيكي دودي لوكيباكيو (90 من ركلة جزاء) مقابل هدف للسلوفاكي لاسلو بينيس (2).

وهو الفوز الخامس لهرتا برلين هذا الموسم والاول في مبارياته العشر الاخيرة وتحديدا منذ تغلبه على ضيفه شالكه 3-صفر في الثاني من كانون الثاني/يناير الماضي.

وتختتم المرحلة الأحد بلقاءي كولن مع فيردر بريمن، وأرمينيا بيليفيلد مع أونيون برلين.

© 2021 AFP