بطولة إنكلترا: أرسنال يتحضر بشكل مخيب لما ينتظره من اختبارات صعبة

المدرب الاسباني لارسنال ميكيل ارتيتا يعطي تعليماته للمهاجم الفرنسي الكسندر لاكازيت قبل أن يزج به في المباراة ضد المضيف بيرنلي، شمال غرب انكلترا، في 6 اذار/مارس 2021

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لندن (أ ف ب)

تحضر أرسنال بشكل مخيب لما ينتظره من اختبارات صعبة في الأيام المقبلة، وذلك بتعادله مع مضيفه بيرنلي 1-1 السبت في المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

ودخل فريق "المدفعجية" اللقاء باحثا عن الثأر من بيرنلي الذي فاز عليه ذهابا في ملعبه 1-صفر، لكن ورغم تجنبه أقله السقوط مرتين أمام الأخير خلال موسم واحد للمرة الأولى منذ 1962-1963، غادر "تورف مور" بنقطة واحدة مخيبة.

وبهذه النتيجة، تحضر أرسنال الذي حافظ على سجله الخالي من الهزائم على ملعب منافسه للمباراة التاسعة تواليا، وتحديدا منذ كانون الأول/ديسمبر 1973، بطريقة مهزوزة لزيارته الخميس الى اليونان حيث يلتقي أولمبياكوس في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ" حيث يأمل تجنب سيناريو الموسم الماضي حين خرج من دور الـ32 على يد منافسه بعد فوزه ذهابا في بيرايوس 1-صفر وخسارته إيابا في ملعبه 1-2 بعد التمديد.

وستكون مباراة الخميس الأولى لأرسنال ضمن سلسلة من المواجهات الشاقة، إذ أنه مدعو للقاء جاره توتنهام الأحد في الدوري ثم أولمبياكوس إيابا وبعدها جاره الآخر وست هام الذي فرض نفسه مفاجأة الموسم بامتياز، قبل أن يلتقي ليفربول حامل اللقب.

وبعدما تسبب بخسارته ذهابا بتسجيله هدف المباراة الوحيد عن طريق الخطأ في مرمى "المدفعجية"، وضع الهداف الغابوني بيار إيميريك أوباميانغ فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على المسار الصحيح بافتتاحه التسجيل في الدقيقة السادسة بتسديدة من زاوية ضيقة جدا بعد هجمة مرتدة مثالية وتمريرة من البرازيلي ويليان، مسجلا هدفه التاسع في الدوري لهذا الموسم.

لكن خلافا لمجريات اللعب وبعدما أهدر عددا من الفرص لتعزيز النتيجة، أهدى أرسنال مضيفه هدف التعادل بكثير من الاستهتار وذلك حين تناقل لاعبوه الكرة أمام حارسهم الألماني بيرند لينو الذي مررها للسويسري غرانيت تشاكا، فحاول الأخير أن يلعبها لأحد زملائه فارتدت من مهاجم بيرنلي النيوزيلندي كريس وود وتحولت الى شباك الضيف اللندني (39).

وعجز رجال أرتيتا بعدها عن تعويض هذا الهدف وحتى أنهم عانوا للوصول الى مرمى الحارس نيك بوب حتى ربع الساعة الأخير حين حرموا من ركلة جزاء واضحة بعدما ارتدت الكرة من يد البديل الهولندي إيريك بيترز خلال مراوغة من العاجي نيكولاس بيبي، إلا أن الحكم لم يتنبه للأمر وحكم الفيديو المساعد "في أيه آر" لم يتدخل.

واعتقد أرسنال أنه نال فرصة خطف الفوز حين احتسبت له ركلة جزاء لاعتبار أن الكرة ارتدت مجددا من يد بيترز بعد تسديدة من بيبي، لكن تبين من الإعادة و"في أيه آر" أنها ارتدت من كتفه فعاد الحكم عن قراره (85).

وبتعادله الخامس للموسم، رفع فريق أرتيتا رصيده الى 38 نقطة في المركز العاشر وبفارق تسع نقاط عن جاره تشلسي صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل، ما يجعل مشواره في "يوروبا ليغ" مصيريا هذا الموسم لأن الفوز باللقب سيمنحه بطاقة العودة الى دوري الأبطال للمرة الأولى منذ موسم 2016-2017.

أما بالنسبة لبيرنلي، فتعادله السبت منحه نقطة ثمينة في صراعه من أجل تجنب الهبوط لكنه ما زال في منطقة الخطر بالمركز الخامس عشر موقتا.

© 2021 AFP