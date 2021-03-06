بطولة اسبانيا: زيدان يؤكد عودة بنزيمة لدربي مدريد

غابريال بويس ا ف ب/ارشيف

سجل الفرنسي كلريم بنزيمة 12 هدفًا في الليغا هذا الموسم مع ريال مدريد

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مدريد (أ ف ب)

أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أن مواطنه المهاجم كريم بنزيمة سيكون جاهزًا لدربي العاصمة المرتقب الأحد ضد مضيفه وجاره أتلتيكو المتصدر، في قمة المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الاسباني في كرة القدم.

وغاب بنزيمة عن المباريات الثلاث الاخيرة للنادي الملكي بسبب اصابة في الفخذ، إلا أن مدربه أكد أنه سيكون حاضرًا للمواجهة على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" لكن من دون ان يحدد ما إذا كان سيشارك أساسيًا.

وقال خلال المؤتمر الصحافي على هامش اللقاء "نحن سعداء جدًا لرؤيته معنا مجددًا. سيكون معنا وسنرى كيف ستسير الامور غدًا".

وتدرب بنزيمة يومي الخميس والجمعة ليكون جاهزًا للمباراة التي قد تكون مصيرية في إبقاء ريال مدريد على آماله بالاحتفاظ باللقب.

وسجل الفرنسي 12 هدفًا في الليغا هذا الموسم ويحتل فريقه المركز الثالث في الترتيب متساويًا بالرصيد ذاته مع غريمه الازلي برشلونة الثاني (53 نقطة) ويتخلفان بفارق خمس نقاط عن اتلتيكو الذي يملك أيضًا مباراة مؤجلة.

وأكد زيدان على "أننا لن نقوم بأي مخاطرة. إذا كانت هناك شكوك (حيال جاهزيته)، فأنا لا أحب ذلك، لأن من شأنه أن يؤدي الى المزيد من الاضرار وعلى اللاعبين الذين سيخوضون المباراة ان يكونوا جاهزين بنسبة مئة في المئة".

وفشل ريال مدريد في هز الشباك أكثر من مرة واحدة في مبارياته الثلاث الاخيرة بغياب بنزيمة، آخرها التعادل 1-1 مع ريال سوسييداد الاثنين في المرحلة السابقة.

وتابع "زيزو" الجزائري الاصل على غرار مواطنه بنزيمة "نحن نعرف جيدًا من هو كريم، الامر لا يتعلق فقط بالاهداف. كريم نقطة محورية اساسية في نظامنا، لا سيما عندما تكون الكرة في حوزتنا".

وأكد الدولي الفرنسي السابق على أنه "مهما يحصل غدًا، سنبقى في المنافسة على اللقب".

ويستمر غياب القائد سيرخيو راموس بسبب اصابة في الركبة فيما يغيب المهاجم الدومينيكاني ماريانو دياس بسبب اصابة في الحوض.

كما لا يزال البلجيكي ادين هازار في مرحلة التعافي بعد اصابة في فخذه وعلّق زيدان "لم تكن هناك انتكاسة ولكن نريد ادين جاهزًا بنسبة مئة في المئة عندما يعود".

© 2021 AFP