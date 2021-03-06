عودة إبراهيموفيتش إلى صفوف منتخب السويد وشيكة (وسائل اعلام)

إيمانويل دونان ا ف ب/ارشيف

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ستوكهولم (أ ف ب)

باتت عودة مهاجم ميلان، السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش الى صفوف منتخب بلاده وشيكة، بحسب ما كشفت وسائل اعلام سويدية رشّحت مشاركته في صفوف منتخب بلاده نهاية الشهر الحالي خلال تصفيات كأس العالم.

ونقلت الصحف المحلية عن موقع "فوتبولدايركت" المتخصص بانه "من المؤكد عودة نجم ميلان في صفوف منتخب المدرب ياني اندرسون خلال تصفيات كأس العالم".

واعلن ابراهيموفتش اعتزاله اللعب دوليا بنهاية كأس اوروبا 2016 علما بانه خاض في صفوف المنتخب الوطني 116 مباراة سجل خلالها 62 هدفا.

وكان ابراهيموفيتش (39 عاما)، المتألق هذا الموسم مع ميلان الايطالي، اعلن الخريف الماضي بانه يفتقد الى ارتداء قميص المنتخب الوطني.

في المقابل، لم يؤكد الاتحاد السويدي للعبة الانباء عن عودة إيبرا الى صفوف المنتخب واكتفى ياكوب كاكيمبو المتحدث الرسمي له في تصريح لوكالة فرانس برس بالقول "النقاش مع زلاتان مستمر" مشيرا الى ان التشكيلة التي ستخوض المباريات الدولية ستعلن في 16 من الشهر الحالي.

وبلغت السويد من دون خدمات زلاتان الدور ربع النهائي من مونديال 2018 في روسيا وتأهلت الى كأس اوروبا 2020 التي تم تأجيلها الى الصيف المقبل بسبب جائحة كوفيد-19.

وتضم مجموعة السويد في النهائيات القارية منتخبات اسبانيا، بولندا وسلوفاكيا.

© 2021 AFP