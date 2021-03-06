كأس فرنسا: ثنائية مبابي تقود سان جرمان الى ثمن النهائي

فريد تانو ا ف ب/ا ف ب

مهاجم باريس سان جرمان كيليان مبابي يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى بريست (3-صفر) في دور الـ16 لمسابقة كأس فرنسا في السادس من آذار/مارس 2021.

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Brest (فرنسا) (أ ف ب)

قاد المهاجم الدولي كيليان مبابي فريقه باريس سان جرمان الى الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس فرنسا في كرة القدم بتسجيله ثنائية في مرمى بريست (3-صفر) السبت في الدور الـ16.

ومنح مبابي التقدم لباريس سان جرمان في الدقيقة التاسعة، وأضاف الإسباني بابلو سارابيا الثاني في الدقيقة 44، قبل ان يسجل مبابي هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 77.

وأكد فريق العاصمة، حامل لقب المسابقة والرقم القياسي في عدد الالقاب (13)، جاهزيته لاستضافة برشلونة الاسباني الاربعاء المقبل في اياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال اوروبا بعدما حسم مباراة الذهاب في كامب نو بفوز كبير 4-1.

وخلافا لمعاناته في دور الـ32 عندما تغلب بصعوبة على فريق كاين من الدرجة الثانية 1-صفر في مباراة تعرض فيها نجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا الى اصابة ابعدته عن الملاعب حتى الان، لم يجد لاعبو فريق العاصمة اي صعوبة في تخطي عقبة بريست.

وعاد الارجنتيني انخل دي ماريا الى اللعب مجددا بعد غياب لمدة شهر بسبب الاصابة، حيث اشركه المدرب الارجنتيني ماوريسيو بوكيتينو في الدقيقة 66 مكان سارابيا.

وجلس القائد البرازيلي ماركينيوس والارجنتيني ماورو ايكاردي والمدافع بريسنل كيمبيمبي على دكة البدلاء، فيما غاب حارس المرمى الاساسي الكوستاريكي كيلور نافاس.

وتأهل أيضا ليون بفوزه على سوشو من الدرجة الثانية بخمسة اهداف للجزائري جمال الدين بن العمري (8) والعاجي ماكس كورنيه (10) والجزائري الاصل ريان شرقي (45 و87) والبلجيكي جايسون ديناير (77) مقابل هدفين للعاجي كريس فياني بيديا (41 و56).

كما تأهل متز بفوزه على مضيفه فالنسيان من الدرجة الثانية 4-صفر، ومونبلييه بتغلبه على مضيفه أليس من الدرجة الوطنية الثالثة 2-1.

وخرج لوريان بخسارته امام مضيفه لو بوي من الدرجة الوطنية الثانية صفر-1، ولنس بخسارته امام ريد ستار من الدرجة الوطنية 2-3.

© 2021 AFP