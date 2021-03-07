الدوري الاميركي للمحترفين: لا مخطط لتغيير الشعار تيمنًا ببراينت

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لوس انجليس (أ ف ب)

أكد آدم سيلفر مفوض دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين أن الرابطة لا تنوي تغيير الشعار "الايقوني" للبطولة، على رغم الاصوات المطالبة بجعل الراحل كوبي براينت صورة الدوري، بمن فيهم نجم بروكلن نتس كايري ارفينغ.

وقال سيلفر خلال مؤتمر صحافي عبر الاتصال بالفيديو على هامش مباراة كل النجوم "أول ستار" في أتلانتا الاحد إن "الشعار أيقوني، لا يبدو أنه الوقت المناسب لتغييره".

ومنذ مصرع أسطورة لوس انجليس ليكرز عن 41 عامًا وابنته جيانا وسبعة آخرين في تحطم مروحية في كانون الثاني/يناير 2020، حصلت عريضة لـ"تخليد ذكرى (براينت) للابد بجعله الشعار الجديد للـ+أن بي ايه+" على اكثر من ثلاثة ملايين توقيع.

ولم يخف ارفينغ رغبته في ذلك خلال الاسابيع الاخيرة حيث قال "كان النموذج لجيلنا. نريد أن نضع معيارًا ومثالا، مثل هذا التميز، بوضع كوبي براينت على الشعار. نعم، يجب أن يحدث ذلك. انا لا اهتم بما يقوله اي احد. أسّس الملوك السود الدوري. هذا هو بالضبط موقفي".

ويتألف الشعار الحالي من الصورة الظلية لجيري وست أسطورة لوس انجليس ليكرز الذي احترف في صفوفه طوال مسيرته، أسوة ببراينت، بين عامي 1960 و1974 والذي قال سابقًا إنه سيكون سعيدًا بتغييره.

إلا أن سيلفر أكد على أن الرابطة لم تطرح هذا الموضوع على الطاولة.

وأطلقت رابطة الدوري اسم براينت على جائزة أفضل لاعب في مباراة كل النجوم، وقال سيلفر إنها قد تعيد النظر في نهاية المطاف في فكرة تحديث الشعار "ولكن في الوقت الراهن يبدو الشعار مناسبًا".

بب/ر م

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© 2021 AFP