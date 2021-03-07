السعودية تعلن اعتراض عشر طائرات دون طيار "مفخخة" أطلقها المتمردون الحوثيون

مصور وزارة الاعلام السعودية/ا ف ب/ارشيف

صورة وزعتها وزارة الاعلام السعودية تظهر قطعة من طائرة مسيّرة استخدمت في الهجوم على مطار أبها في جنوب المملكة في 10 شباط/فبراير 2021

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الرياض (أ ف ب)

اعترض التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن الأحد عشر طائرات دون طيار "مفخخة" أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن، بحسب وسائل إعلام سعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن التحالف أنه تمّ "اعتراض وتدمير ما مجموعه عشر طائرات دون طيار مفخخة حاولت استهداف المدنيين (...)بطريقة ممنهجة ومتعمدة".

ولم يوضح التحالف المواقع التي تم استهدافها.

وتقود السعودية منذ 2015 تحالفا عسكريا دعما للحكومة اليمنية التي تخوض نزاعاً داميا ضدّ الحوثيين منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

وتتعرّض مناطق عدة في السعودية باستمرار لهجمات بصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة مفخخة تطلق من اليمن باتجاه مطاراتها ومنشآتها النفطية.

وصعّد المتمرّدون هجماتهم على السعودية بعدما شطبتهم الولايات المتحدة من لائحة المنظمات الإرهابية التي أدرجتهم فيها إدارة دونالد ترامب. وحذرت المنظمات الإنسانية من أن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية يعوق تقديم مساعدات ضرورية للبلد الغارق في الحرب.

ويأتي ذلك في وقت تتواصل المعارك في مأرب في شمال اليمن منذ أن بدا المتمردون هجوما الشهر الماضي للسيطرة على آخر معاقل السلطة في الشمال. وتقع مأرب في محافظة غنية بآبار النفط وقريبة من العاصمة صنعاء.

وأكد التحالف الأحد أن "رفع الحوثيين من قائمة الجماعات الإرهابية فسر بطريقة عدائية من الميليشيا".

وتابع "الواقع على الأرض وانتصارات الجيش اليمني والقبائل بمأرب تفسّر وتيرة التصعيد الإرهابي".

ولم يعلن المتمردون الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.

© 2021 AFP