بطولة إيطاليا: روما يواصل صحوته ويصعد الى المركز الرابع

أندرياس سولارو ا ف ب

مدافع روما جانلوكا مانشيني يسجل في مرمى جنوى ضمن منافسات الدوري الايطالي لكرة القدم على الملعب الاولمبي في روما في 7 آذار/مارس 2021

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روما (أ ف ب)

واصل روما صحوته وحقق فوزه الثاني تواليًا ارتقى به الى المركز الرابع في الدوري الايطالي لكرة القدم، بتفوقه على مضيفه جنوى بهدف نظيف حمل توقيع المدافع جانلوكا مانشيني ضمن منافسات المرحلة السادسة والعشرين الاحد.

ورفع فريق العاصمة رصيده الى 50 نقطة في المركز الرابع بفارق اثنتين عن يوفنتوس الثالث الفائز السبت 3-1 على لاتسيو ويملك مباراة مؤجلة، ومتقدمًا بنقطة عن اتالانتا الذي يحل على انتر المتصدر في ختام المرحلة الاثنين.

وبعد ان تعادل سلبًا مع بينيفينتو وسقط على ارضه 1-2 امام ميلان، عاد روما الى سكة الانتصارات في المرحلة السابقة من بوابة مضيفه فيورنتينا.

وكات هذه آخر مباراة لفريق المدرب باولو فونسيكا قبل استحقاقه القاري على ارضه ضد شاختار دانييتسك الاوكراني في ذهاب الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ " الخميس على الملعب الاولمبي في روما.

وسجل مانشيني الهدف الوحيد في المباراة التي لم تشهد العديد من الفرص عندما ارتقى للكرة من ركنية نفذها لورنتسو بيليغريني وتابعها رأسية في الشباك (24).

وكاد الاسباني بيدرو المنتقل الى صفوف روما مطلع الموسم من تشلسي الانكليزي أن يضاعف النتيجة لأصحاب الارض بتسديدة صاروخية رائعة بيسراه من خارج المنطقة أبعدها الحارس فيديريكو ماركيتي الى ركنية (27).

وعزز روما سجله ضد جنوى صاحب المركز الثالث عشر الى 14 مباراة متتالية من دون هزيمة.

ويلعب لاحقًا ايضًا فيورنتينا مع بارما، فيرونا مع ضيفه الوصيف ميلان، كروتوني مع تورينو، سمبدوريا ضد كالياري ونابولي مع ضيفه بولونيا.

© 2021 AFP