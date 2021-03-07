بطولة إيطاليا: ميلان يضيّق الخناق على إنتر وروما يواصل صحوته

ماركو بيرتوريلو ا ف ب/ا ف ب

مهاجم ميلان البوسني رادي كرونيتش يحتفل بهدفه في مرمى هيلاس فيرونا في الدوري الايطالي لكرة القدم، على ملعب "ماركانتونيو بنتيغودي ستاديوم" في فيرونا في 7 آذار/مارس 2021

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روما (أ ف ب)

عاد ميلان إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه هيلاس فيرونا 2-صفر الاحد، وضيق الخناق على "جاره" إنتر المتصدر الذي يستقبل أتالانتا الإثنين في ختام مباريات المرحلة 26 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين "روسونيري" بفوزه إلى مهاجمه البوسني رادي كرونيتش ومدافعه البرتغالي ديوغو دالوت اللذين سجلا الهدفين في الدقيقتين 27 و50.

وعوض ميلان تعادله المخيب على أرضه أمام أودينيزي 1-1 في المرحلة 25، واستعاد "عافيته" منذ خسارته "دربي ديلا مادونينا"أمام إنتر بثلاثية نظيفة في المرحلة 23، فحصد 7 نقاط من أصل 9 ممكنة.

ورفع ميلان، الساعي لاحراز لقب الدوري للمرة الاولى منذ عام 2011، رصيده إلى 56 نقطة بفارق 3 نقاط عن "نيراتسوري" المتصدر (59 نقطة)، الذي سيخوض لقاء صعبا على أرضه بمواجهة أتالانتا المتراجع للمركز الخامس بعد فوز روما على مضيفه جنوى 1-صفر في وقت سابق اليوم.

كما ابتعد ميلان عن يوفنتوس الثالث الفائز على لاتسيو 3-1 السبت، بفارق أربع نقاط، علما أن فريق "السيدة العجوز" يملك مباراة مؤجلة.

ومنح هذا الفوز جرعة ثقة زائدة لميلان وذلك قبل أربعة أيام من الموقعة المنتظرة أمام مانشستر يونايتد الانكليزي في ذهاب ثمن نهائي مسابقة الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

وأنهى ميلان سلسلة من أربع مباريات لهيلاس فيرونا الذي تجمد رصيده عند 38 نقطة في المركز الثامن، من دون خسارة (فوزان وتعادلان).

خاض رجال المدرب ستيفانو بيولي اللقاء من دون العديد من نجومه أمثال المهاجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش (14 هدفا) ولاعب الوسط الدولي الجزائري اسماعيل بن ناصر والمدافع الفرنسي تيو هرنانديز والتركي هاكان جالهان أوغلو والمهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش ومواطنه أنتي ريبيتش بسبب الاصابة أو المرض.

واستعاض بيولي عن هذه الغيابات بالدفع بالبرتغالي رافايل لياو كرأس حربة في خط الهجوم.

ضغط ميلان باكرا فهدد مرمى فيرونا برأسية من لياو مرت فوق العارضة (15).

ولم ينتظر "روسونيري" كثيراً لافتتاح التسجيل بعد خطأ من المدافع جانجاكومو ماغناني على كرونيتش، حصل على اثره على ركلة حرة من 25 متراً ترجمها بنفسه إلى تسديدة بينية سكنت في الزاوية البعيدة للحارس ماركو سيلفستري (27).

وهو الهدف الاول للمهاجم البوسني بقميص فريقه في الـ "سيري أ" في مباراته الرابعة اساسياً.

ولم تكد صافرة الحكم تطلق الشوط الثاني، حتى أضاف دالوت المعار من يونايتد الهدف الثاني بعد جملة تمريرات وصلت الكرة إلى المدافع دالوت الذي تخلص من مدافع فيرونا الالماني كوراي غونتر بحركة فنية وسدد كرة صاروخية من 20 مترا في الزاوية العليا للحارس الذي لم يحرك ساكنا (50).

استعرض لاعب وسط ميلان البلجيكي الكسيس ساليميركز (21 عاما)وحاور أما منطقة الجزاء وسدد من 20 مترا فوق المرمى (53).

وانتظر فيرونا حتى الدقيقة 77 لتسديد أول كرة إلى مرمى ضيفه عبر البديل فيديريكو ديماركو الذي زاد من سرعته على الجهة اليسرى ودخل الى المنطقة وسدد كرة صدها المدافع دافيدي كالابريا وحولها الى ركنية.

وتألق ديماركو مرة جديدة بتسديدة من قدمه اليسرى وجدت مدافعي ميلان لها بالمرصاد (80)، فيما سدد البديل إيدي ساليسدو كرة من 20 مترا مرت فوق مرمى الحارس جانلويجي دوناروما (84).

وفي محاولة لاضافة الثالث مرر لياو كرة إلى كرونيتش فسدد من 25 مترا كرة لم تقلق راحة الحارس سيلفستري (88).

-روما الى المركز الرابع-

وواصل روما صحوته وحقق فوزه الثاني تواليًا ارتقى به الى المركز الرابع، بتفوقه على مضيفه جنوى بهدف نظيف حمل توقيع المدافع جانلوكا مانشيني.

ورفع فريق العاصمة رصيده الى 50 نقطة في المركز الرابع بفارق اثنتين عن يوفنتوس الذي يملك مباراة مؤجلة، ومتقدمًا بنقطة عن اتالانتا الذي يحل على انتر المتصدر في ختام المرحلة الاثنين.

وبعد ان تعادل سلبًا مع بينيفينتو وسقط على ارضه 1-2 امام ميلان، عاد روما الى سكة الانتصارات في المرحلة السابقة من بوابة مضيفه فيورنتينا.

وكات هذه آخر مباراة لفريق المدرب باولو فونسيكا قبل استحقاقه القاري على ارضه ضد شاختار دانييتسك الاوكراني في ذهاب الدور ثمن النهائي من الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ " الخميس على الملعب الاولمبي في روما.

وسجل مانشيني الهدف الوحيد في المباراة التي لم تشهد العديد من الفرص عندما ارتقى للكرة من ركنية نفذها لورنتسو بيليغريني وتابعها رأسية في الشباك (24).

وكاد الاسباني بيدرو المنتقل الى صفوف روما مطلع الموسم من تشلسي الانكليزي أن يضاعف النتيجة لأصحاب الارض بتسديدة صاروخية رائعة بيسراه من خارج المنطقة أبعدها الحارس فيديريكو ماركيتي الى ركنية (27).

وعزز روما سجله ضد جنوى صاحب المركز الثالث عشر الى 14 مباراة متتالية من دون هزيمة.

وفي مباريات أخرى، تعادل فيورنتينا أمام ضيفه بارما 3-3- وفاز كروتوني على ضيفه تورينو 4-2.

ويلعب لاحقاً سمبدوريا ضد كالياري ونابولي مع ضيفه بولونيا.

© 2021 AFP